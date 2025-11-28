HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Pacasmayo contará con nuevo juzgado para atención célere de procesos civiles

A partir del 1 de octubre.

Este nuevo órgano jurisdiccional acelerará la atención de 700 expedientes en trámite. Fuente: Difusión.
A partir del 1 de octubre, la provincia de Pacasmayo contará con un nuevo órgano jurisdiccional que coadyuvará a la atención rápida y eficiente de los procesos civiles que se tramitan en dicha zona de la región. Se trata del Juzgado Civil Mixto Transitorio el cual fue asignado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ante la necesidad de revertir la sobrecarga existente en dicha provincia.

Esta medida se dispuso gracias a las gestiones realizadas por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, y su equipo de trabajo, luego de identificar la elevada carga pendiente en el Juzgado Mixto Permanente de San Pedro de Lloc.

 “Durante la visita administrativa, identificamos un retraso importante en la atención de los casos en materia civil, debido a la carga procesal existente en el único juzgado de dicha especialidad, por ello elevamos un informe al Consejo Ejecutivo, con la finalidad de contar con un órgano jurisdiccional más que coadyuve a la celeridad en beneficio de los usuarios”, enfatizó la doctora León Velásquez.

Este juzgado que funcionará en San Pedro de Lloc, capital de la provincia de Pacasmayo, acelerará la atención de 700 expedientes en etapa de trámite de las subespecialidades de familia-civil, civil-civil y laboral, que serán traspasados por el Juzgado Civil Permanente de manera aleatoria.

Nuestra prioridad es contribuir a la disminución de la mora judicial y mejorar el servicio de administración de justicia en nuestra región, por ello, estamos coordinando con todas las áreas involucradas para gestionar la correcta implementación de este juzgado, a fin de ofrecer un servicio óptimo a la ciudadanía”, mencionó

Finalmente, la titular de la Corte ratificó su compromiso para gestionar más órganos jurisdiccionales que contribuyan a la atención eficiente de los procesos que se ventilan en este distrito judicial.

