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Corte de Sullana fortalece coordinación para el seguimiento de casos de violencia sexual contra menores

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, se reunió con funcionarias del Ministerio de Educación para fortalecer acciones contra la violencia sexual infantil.

Durante la reunión, se trataron procesos judiciales que involucran a docentes como imputados en delitos de violencia sexual contra menores.. Foto: difusión.
Durante la reunión, se trataron procesos judiciales que involucran a docentes como imputados en delitos de violencia sexual contra menores.. Foto: difusión.
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Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, seguimiento y articulación interinstitucional en la lucha contra la violencia sexual en agravio de niñas, niños y adolescentes, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, sostuvo una reunión de coordinación con funcionarias de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción (OTEPA) del Ministerio de Educación.

PUEDES VER: Justicia Itinerante dicta seis sentencias de alimentos en Sapillica | sullana | La República

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Durante la sesión de coordinación, en la que participaron las abogadas Kiara Palomino y Gil Luque Grethell, representantes de OTEPA, se abordaron temas relacionados con los procesos judiciales por delitos de violencia sexual contra menores de edad en los que se encuentran involucrados docentes en calidad de imputados.

Como parte de los acuerdos, la OTEPA asumió el compromiso de remitir a la Administración del Módulo Penal de Sullana un listado de docentes a nivel nacional, con la finalidad de identificar y verificar la existencia de procesos judiciales registrados en los órganos jurisdiccionales correspondientes.

PUEDES VER: Corte de Sullana juramenta a nuevo juez del Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral | sullana | La República

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El titular de la Corte de Sullana manifestó que esta coordinación permitirá optimizar el acceso a información para el seguimiento de los casos, contribuyendo a una respuesta más eficiente y articulada frente a hechos que vulneran los derechos de los menores de edad.

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