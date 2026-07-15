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Jueza entrega depósito judicial a madre internada para garantizar pensión de alimentos

La jueza Karina Medina del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria entregó un depósito judicial a una madre alimentista en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote.

Con esta diligencia, el Poder Judicial demuestra su compromiso de brindar acceso a la justicia. Foto: difusión.
Con esta diligencia, el Poder Judicial demuestra su compromiso de brindar acceso a la justicia. Foto: difusión.
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En un acto de compromiso con el acceso oportuno a la justicia, la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa, Dra. Karina Medina Machado, acompañada del secretario judicial de la causa y el administrador del Módulo Penal, se trasladó hasta el Hospital Regional "Eleazar Guzmán Barrón" de Nuevo Chimbote para entregar personalmente un depósito judicial a una madre alimentista que permanecía internada en dicho nosocomio.

PUEDES VER: Juzgado de Extinción de Dominio en El Santa avanza con reunión liderada por juez supremo | Del Santa | La República

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La diligencia se realizó en el marco del Expediente N.° 04417-2025-35, seguido por el delito de omisión a la asistencia familiar, en agravio de Emily Katsumy Aguilar Lezcano, quien manifestó la urgente necesidad de disponer del dinero para garantizar el sustento de sus menores hijos, debido a que su estado de salud le impedía acudir al juzgado. Con esta acción, el Poder Judicial reafirma su compromiso de acercar la justicia a quienes más lo necesitan, priorizando la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

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