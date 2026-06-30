Más de 100 escolares de Sapillica participaron en encuentro sobre conductas asertivas
Más de 100 estudiantes participaron en un encuentro organizado por la Corte de Sullana para prevenir conductas de riesgo y fortalecer la toma de decisiones.
Más de 100 estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa de Sapillica, participaron del I Encuentro de Adolescentes “Promoviendo Conductas Asertivas”, que organizó la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Poblaciones Vulnerables, en coordinación con dicho plantel, y que tuvo por finalidad dar a conocer a los jóvenes las implicancias y sanciones de las infracciones y promover la toma de decisiones asertivas.
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El evento fue inaugurado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien explicó a los jóvenes sobre las funciones de los diferentes estamentos del Estado, y su función principal de impartir justicia.
Durante su exposición, el Defensor Público de Ayabaca, Ricardo Daneri Carrasco, mencionó que las máximas sanciones para los adolescentes que se ven inmersos en infracciones a Ley Penal, se encuentra el internamiento en un centro juvenil, para su reinserción social.
De otro lado, la Coordinadora de Servicio de Prevención y Control de Adicciones del Centro de Salud Mental “San Gerardo” de Tambogrande, Kimberly Olivos Chávez, abordó el tema sobre habilidades blandas y conductas asertivas; y mitos y realidades sobre el consumo de drogas y el afrontamiento en el consumo.