Más de 100 escolares de Sapillica participaron en encuentro sobre conductas asertivas

Estudiantes de secundaria de la institución educativa de Sapillica participan en el I Encuentro de Adolescentes. Fuente: difusión.

Estudiantes de secundaria de la institución educativa de Sapillica participan en el I Encuentro de Adolescentes. Fuente: difusión.

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Más de 100 estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa de Sapillica, participaron del I Encuentro de Adolescentes “Promoviendo Conductas Asertivas”, que organizó la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Poblaciones Vulnerables, en coordinación con dicho plantel, y que tuvo por finalidad dar a conocer a los jóvenes las implicancias y sanciones de las infracciones y promover la toma de decisiones asertivas.

El evento fue inaugurado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien explicó a los jóvenes sobre las funciones de los diferentes estamentos del Estado, y su función principal de impartir justicia.

Durante su exposición, el Defensor Público de Ayabaca, Ricardo Daneri Carrasco, mencionó que las máximas sanciones para los adolescentes que se ven inmersos en infracciones a Ley Penal, se encuentra el internamiento en un centro juvenil, para su reinserción social.

De otro lado, la Coordinadora de Servicio de Prevención y Control de Adicciones del Centro de Salud Mental “San Gerardo” de Tambogrande, Kimberly Olivos Chávez, abordó el tema sobre habilidades blandas y conductas asertivas; y mitos y realidades sobre el consumo de drogas y el afrontamiento en el consumo.