Corte de Sullana rinde homenaje a Padres Judiciales
La Corte Superior de Justicia de Sullana celebró el Día del Padre con un emotivo homenaje a los padres que laboran en este distrito judicial.
Con motivo del Día del Padre, la Corte Superior de Justicia de Sullana rindió un homenaje a los padres que forman parte de este distrito judicial. La ceremonia se realizó el jueves 19 de junio y fue presidida por el titular de la Corte, Yone Pedro Li Córdova, junto al administrador distrital, Reynaldo Silva, y la jefa de Recursos Humanos, Alessandra Ramírez. Durante la actividad, se reconoció al servidor Herbert Landormy Ojeda Rivera, Secretario Judicial del Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral como Padre Judicial 2026.