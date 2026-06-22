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Corte de Sullana rinde homenaje a Padres Judiciales

La Corte Superior de Justicia de Sullana celebró el Día del Padre con un emotivo homenaje a los padres que laboran en este distrito judicial.

La ceremonia, que tuvo lugar el 19 de junio, fue presidida por Yone Pedro Li Córdova. Fuente: difusión.
La ceremonia, que tuvo lugar el 19 de junio, fue presidida por Yone Pedro Li Córdova. Fuente: difusión.
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Con motivo del Día del Padre, la Corte Superior de Justicia de Sullana rindió un homenaje a los padres que forman parte de este distrito judicial. La ceremonia se realizó el jueves 19 de junio y fue presidida por el titular de la Corte, Yone Pedro Li Córdova, junto al administrador distrital, Reynaldo Silva, y la jefa de Recursos Humanos, Alessandra Ramírez. Durante la actividad, se reconoció al servidor Herbert Landormy Ojeda Rivera, Secretario Judicial del Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral como Padre Judicial 2026.

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