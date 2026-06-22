Oficina de Recursos Humanos realiza jornada sabatina de trabajo voluntario

El Titular de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, elogió la iniciativa y alentó a otras dependencias a sumarse. Fuente: difusión.

El Titular de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, elogió la iniciativa y alentó a otras dependencias a sumarse. Fuente: difusión.

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Los servidores administrativos de la Oficina de Recursos Humanos, desde tempranas horas vienen realizando una jornadas sabatinas de trabajo voluntario, a fin de agilizar la atención de la documentación, y atender la carga laboral que en la actualidad tiene esta dependencia administrativa.

La jornada cuenta con la presencia de la jefa de dicha Catherine Alessandra Ramírez Saavedra, y de los servidores, Angi Edith Peña Aguilera, Ricardo Rubio Saavedra, Helen Noemi Gamonal Rondoy, David Alexander Galecio Gonzáles, Iris Jhaneth Manosalva Cruz y Anghella Vanessa Jacinto Paiva.

Las jornadas tienen por finalidad coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales y garantizar la administración eficiente del talento humano, y se continuarán realizando los días 20 de junio, 11 de julio, 15 de agosto, 19 de septiembre y 10 octubre.

De otro lado, el Titular de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, felicitó la iniciativa de dicha oficina, y exhortó a las demás dependencias administrativas a sumarse a esta acción, que permita agilizar los procedimientos en la gestión pública.