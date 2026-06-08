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Judicialidad

Resumen de la Semana | Corte de Sullana

Corte de Sullana realizó una capacitación sobre la Ley de Flagrancia en Sapillica y destacó la importancia de la justicia itinerante en la región.

Corte de Sullana presenta el informativo judicial de la semana. Fuente: difusión.
Corte de Sullana presenta el informativo judicial de la semana. Fuente: difusión.
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Resumen
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  • Capacitación sobre la Ley de Flagrancia.
  • Justicia itinerante en Sapillica.
  • Confirman condena de 12 años en Talara.
  • Entrega de laptops a áreas administrativas.
  • Escolares visitan la Unidad de Flagrancia.
  • Presentan resultados ante el CORESEC.

 Comprometidos con una justicia más cercana, eficiente y al servicio de la ciudadanía.

#CorteDeSullana #Justicia #PoderJudicial #Sullana #LeyDeFlagrancia #ContenidoPatrocinado

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