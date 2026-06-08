Resumen de la Semana | Corte de Sullana
Corte de Sullana realizó una capacitación sobre la Ley de Flagrancia en Sapillica y destacó la importancia de la justicia itinerante en la región.
Corte de Sullana presenta el informativo judicial de la semana. Fuente: difusión.
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Comprometidos con una justicia más cercana, eficiente y al servicio de la ciudadanía.
- Capacitación sobre la Ley de Flagrancia.
- Justicia itinerante en Sapillica.
- Confirman condena de 12 años en Talara.
- Entrega de laptops a áreas administrativas.
- Escolares visitan la Unidad de Flagrancia.
- Presentan resultados ante el CORESEC.
Comprometidos con una justicia más cercana, eficiente y al servicio de la ciudadanía.
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