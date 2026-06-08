Resumen de la Semana | Corte de Sullana

Corte de Sullana presenta el informativo judicial de la semana. Fuente: difusión.

Corte de Sullana presenta el informativo judicial de la semana. Fuente: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Capacitación sobre la Ley de Flagrancia .

sobre la . Justicia itinerante en Sapillica .

en . Confirman condena de 12 años en Talara .

en . Entrega de laptops a áreas administrativas.

a áreas administrativas. Escolares visitan la Unidad de Flagrancia .

visitan la . Presentan resultados ante el CORESEC.

Comprometidos con una justicia más cercana, eficiente y al servicio de la ciudadanía.



#CorteDeSullana #Justicia #PoderJudicial #Sullana #LeyDeFlagrancia #ContenidoPatrocinado