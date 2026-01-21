Presidente de la Corte de Sullana participó en reunión de coordinación por el estado de emergencia fronterizo en Piura | Facebook

Presidente de la Corte de Sullana participó en reunión de coordinación por el estado de emergencia fronterizo en Piura

En el marco del estado de emergencia fronterizo en la región Piura, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, participó en una reunión de coordinación interinstitucional del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) Piura, para fortalecer las acciones de seguridad y lucha contra la delincuencia en las zonas de frontera.

Durante la reunión, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana manifestó su preocupación por la falta de asignación de fiscales a las Unidades de Flagrancia Delictiva de Sullana, lo cual limita la celeridad de los procesos y dificulta el cumplimiento de los plazos establecidos en el proceso inmediato.

Este pedido fue respaldado por el alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón Meca, quien informó que la solicitud ya ha sido elevada a través del COPROSEC al Ministerio Público.

Por su parte, el Jefe de la Región Policial Piura El General PNP Daniel Jorge Jares Reyme dispuso que todas las intervenciones por flagrancia sean derivadas a la Unidad de Flagrancia Delictiva correspondiente. Además, se solicitó a los gobiernos locales implementar herramientas tecnológicas como radios, GPS y cámaras de videovigilancia, a fin de permitir una respuesta rápida y oportuna durante las intervenciones.

Otro de los acuerdos mencionados durante la reunión fue reforzar el Plan Operativo Fronterizo, destacando la instalación por parte del Ejército y la PNP de bases de control para fortalecer la seguridad en la zona fronteriza de Lancones, Suyo y Ayabaca.