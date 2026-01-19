HOYSuscripcion LR Focus

Se inició ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y de la bandera de Sullana en la sede principal de la corte “Enrique Mendoza Ramírez”

Estas ceremonias se llevarán a cabo cada primer lunes del mes, con la presencia de jueces y servidores judiciales en uniforme, reafirmando el compromiso institucional con la comunidad.

Se inició el izamiento del pabellón nacional y la bandera de Sullana en la Corte Superior de Justicia, buscando fortalecer valores cívicos y la identidad nacional entre sus integrantes.
Se inició el izamiento del pabellón nacional y la bandera de Sullana en la Corte Superior de Justicia, buscando fortalecer valores cívicos y la identidad nacional entre sus integrantes.

Con el fin de reforzar los valores cívicos, la identidad nacional y local y el respeto a los símbolos patrios en los integrantes del Poder Judicial, por disposición de la Presidencia, se dio inicio en la sede principal “Enrique Mendoza Ramírez” de la Corte Superior de Justicia de Sullana de las ceremonias de izamiento del pabellón nacional y la bandera de Sullana con la presencia de jueces, juezas y servidores jurisdiccionales y administrativos.

El presidente de la Corte Yone Pedro Li Córdova tuvo el honor de izar el pabellón nacional acompañado del juez superior provisional Jaime Rodríguez Manrique. Mientras el juez superior titular y presidente de la Sala Laboral Jorge Washington Alva Inga hizo lo propio con la bandera de Sullana, acompañado de la jueza superior provisional Rosa Terán Infante.

El presidente de la Corte, Yone Pedro Li Córdova, y otros magistrados participaron en el ceremonial, en el que se entonaron el himno nacional y la marcha de banderas, destacando el respeto a los símbolos patrios.

El presidente de la Corte, Yone Pedro Li Córdova, y otros magistrados participaron en el ceremonial, en el que se entonaron el himno nacional y la marcha de banderas, destacando el respeto a los símbolos patrios.

El solemne acto contó con la participación de la banda de músicos de la Primera Brigada de Caballería que entonaron la marcha de banderas, así como las sagradas notas del himno nacional y de la provincia de Sullana. Cabe precisar que está actividad, se desarrollará todos los primeros lunes de cada mes, con la presencia de los magistrados y trabajadores judiciales que portarán su uniforme institucional.

