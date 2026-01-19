Dictan nueve meses de prisión para mototaxista que fue aprehendido a través de arresto ciudadano, luego que habría participado en robo agravado a una madre de familia

Las pruebas incluyen 23 elementos de convicción, como grabaciones de cámaras que identifican el mototaxi usado en el asalto. El delito conlleva una pena de hasta 15 años de cárcel.

El segundo juzgado investigación preparatoria transitorio de flagrancia de Sullana a cargo del juez Carlos Cristian Muñoz Alfaro declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por un plazo de nueve meses al investigado José Miguel Pulache Sandoval por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de una madre de familia.

Los hechos materia de investigación – según la fiscalía – se registraron cerca de la medianoche del 14 de enero del presente, cuando el conductor de un mototaxi piloteada por el imputado en el sector de Sánchez Cerro, fue aprehendido, mediante arresto ciudadano, momentos después que junto a otros delincuentes (que se dieron a la fuga) interceptaron a una dama con arma blanca, robándole su cartera con dinero, teléfonos y documentos personales.

El juez consideró los 23 elementos de convicción, sobre todo las visualizaciones de las cámaras de video vigilancia cercanas, donde la agraviada reconoce el vehículo que la interceptó y de donde sus atacantes descendieron para arrebatarle sus pertenencias. Así como el acta de deslacrado y visualización de especies robadas, reconocidas por la víctima, que hallaron en el registro personal del intervenido en flagrante delito.

Asimismo, de acuerdo a la prognosis de pena el delito de robo agravado, establecido en los artículos 188° y 189° del Código Penal, se encuentra sancionado con una pena privativa de la libertad, no menor de doce, ni mayor de veinte años; y de acuerdo al contexto y la carencia de antecedentes penales, le correspondería al investigado, 15 años de cárcel.