Juez de flagrancia de sullana ordena cuatro meses de prisión preventiva a ciudadano venezolano por presunta extorsión agravada y tenencia de materiales peligrosos

El juez Anthony Vargas consideró que hay suficientes indicios de la comisión de delitos que vinculan al venezolano, cuya pena podría oscilar entre 15 y 25 años por extorsión.

El primer juzgado de investigación preparatoria transitorio de flagrancia que despacha el juez Anthony Enrique Vargas Jiménez dictó cuatro meses de prisión preventiva contra el ciudadano de nacionalidad venezolana Ronald Alberto García Gonzales por presunto delito de extorsión agravada en grado de tentativa y contra la seguridad pública – peligro común - en la modalidad de fabricación o tenencia de materiales peligrosos.

El magistrado consideró que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonable (sospecha fuerte), la comisión del delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Además, la sanción es superior a cinco años, ya que en el primer delito se establece una pena no menor de 15, ni mayor de 25 años; y en el segundo delito oscila entre seis y 15 años.

Asimismo, el juez establece que el investigado al no tener arraigo familiar, laboral y domiciliario de calidad existe peligro procesal. Respecto a la duración de la medida coercitiva la redujo de 9 meses (que había pedido el fiscal) a cuatro meses y dispuso su traslado al establecimiento penitenciario de Piura.

Según requerimiento fiscal, el agraviado, dueño de un conocido gimnasio en el centro de la ciudad, denunció que estaba siendo presuntamente extorsionado, al solicitarle la suma de 15 mil soles a cambio de no atentar contra su vida y su local. El 10 de enero cerca de la 01 de la mañana, el imputado fue detenido en la calle Hipólito Unanue, hallando en su poder un cartucho de dinamita. Ya en la comisaría admitió que le pagarían 100 soles a cambio de detonar otro cartucho que dejó en las inmediaciones, artefacto explosivo que fue hallado por personal del DEPINCRI.