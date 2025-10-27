Servicios gratuitos y justicia al alcance de todos

El viernes 14 de noviembre, la Justicia Itinerante de la Corte de Sullana y más de 15 instituciones estarán en la Plaza Principal de Querecotillo brindando servicios gratuitos y orientación para todos.

Además, la Corte reafirma su compromiso con la seguridad y protección de la niñez, dictando duras sentencias contra delitos de abuso y tocamientos indebidos.

Justicia que actúa, protege y llega a donde más se necesita.

