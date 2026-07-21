Corte de Lambayeque recibe reconocimiento nacional por su trabajo en justicia de género

Fotos seleccionadas para la exposición en el Palacio Nacional de Justicia reflejan el esfuerzo por acercar servicios y garantizar equidad en la justicia fiscal. Foto: difusión.

Fotos seleccionadas para la exposición en el Palacio Nacional de Justicia reflejan el esfuerzo por acercar servicios y garantizar equidad en la justicia fiscal. Foto: difusión.

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La Comisión Distrital de Justicia de Género conjuntamente con el Módulo de Violencia de la Corte de Lambayeque obtuvo un importante reconocimiento a nivel nacional al resultar ganadora en el Concurso Nacional de Fotografía Institucional "Diez años de justicia de género en el Poder Judicial", organizado por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Como parte de esta distinción, dos fotografías presentadas por nuestra corte fueron incorporadas a la exposición inaugurada en el Palacio Nacional de Justicia, en el marco de las actividades conmemorativas por el décimo aniversario de dicha comisión.

La muestra fue presentada de manera conjunta por Blanca del Pilar Cavero Laca, administradora del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; Jhois Etel Chiclote Rodríguez; Stephany Ivonne Ángeles Guevara y Brian Daniel Díaz Zúñiga. Las fotografías reflejan el trabajo articulado que desarrolla la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para acercar los servicios de justicia a la ciudadanía y fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y de las personas en situación de vulnerabilidad.

Durante la ceremonia, la Dra. Blanca Cavero Laca, dirigió unas palabras en las que destacó la importancia de mantener el compromiso institucional con la transversalización del enfoque de género en la administración de justicia, resaltando que este esfuerzo representa una responsabilidad compartida para seguir construyendo un sistema judicial más igualitario y cercano a la ciudadanía.

En la inauguración de la muestra, la presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, señaló que, a diez años de la creación de esta comisión, uno de los principales desafíos continúa siendo consolidar el enfoque de género como un eje transversal en la labor jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial. Asimismo, destacó el trabajo articulado que realizan las comisiones distritales en todo el país para promover acciones de capacitación, sensibilización y coordinación institucional orientadas a garantizar una justicia basada en la igualdad y la no discriminación.

La magistrada suprema resaltó además que las imágenes que integran la exposición evidencian el compromiso de juezas, jueces y servidores judiciales con una justicia que trasciende los despachos, acercándose a la ciudadanía y respondiendo con mayor sensibilidad a las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad. Añadió que el enfoque de género constituye una herramienta indispensable para impartir justicia con objetividad, cercanía y respeto por los derechos fundamentales.

La ceremonia reunió a representantes de diversas cortes superiores del país y marcó el inicio de la semana conmemorativa por el décimo aniversario de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, espacio que permitió reconocer las buenas prácticas institucionales orientadas a fortalecer el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Este reconocimiento pone en valor el trabajo que viene desarrollando la Corte de Lambayeque para incorporar el enfoque de género en la prestación del servicio de justicia y reafirma su compromiso con una administración de justicia más cercana, inclusiva y orientada a la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.