HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte de Piura continúa supervisión a juzgados de paz para fortalecer el servicio de justicia

La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de la Corte de Piura realizó visitas de supervisión a juzgados de paz para garantizar su correcto funcionamiento y mejorar la atención a la ciudadanía.

La ODAJUP seguirá supervisando presencial y virtualmente los juzgados de paz. Foto: difusión.
La ODAJUP seguirá supervisando presencial y virtualmente los juzgados de paz. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Como parte del Plan de Trabajo de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de la Corte de Piura, se realizaron visitas de supervisión presenciales a diversos juzgados de paz, con la finalidad de verificar su adecuado funcionamiento y contribuir al fortalecimiento del servicio que brindan a la población.

PUEDES VER: Corte de Piura realiza izamiento del Pabellón Nacional y conmemora aniversario de sede de Paita | piura | La República

lr.pe

Las diligencias comprendieron al Juzgado de Paz de Única Nominación de Bellavista, los juzgados de Paz de Primera y Segunda Nominación de Bernal, el Juzgado de Paz de Única Nominación de Rinconada-Llícuar, el Juzgado de Paz de Única Nominación de San Clemente, el Juzgado de Paz de Única Nominación de Loma Negra y el Juzgado de Paz de Primera Nominación de La Arena.

Las visitas estuvieron a cargo del servidor Walter Purizaca Purizaca, quien realizó la revisión de los libros de registro de actuaciones judiciales y notariales, así como de la documentación vinculada con los procesos y trámites atendidos en cada dependencia.

Asimismo, se verificaron aspectos relacionados con la organización documentaria, la gestión de expedientes y la atención brindada a los usuarios, proporcionando las orientaciones necesarias para contribuir al adecuado cumplimiento de las funciones de los jueces y juezas de paz.

PUEDES VER: Sede judicial de Paita Baja entra a etapa final de rehabilitación con 78% de avance | piura | La República

lr.pe

La ODAJUP continuará realizando visitas de supervisión presenciales y virtuales en los diferentes juzgados de paz del Distrito Judicial de Piura, en el marco de las acciones programadas para el presente año.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Separan del cargo a fiscal que agredió con un cabezazo a policía durante intervención en Piura

Separan del cargo a fiscal que agredió con un cabezazo a policía durante intervención en Piura

LEER MÁS
"Ella no se suicidó": Exigen al Ministerio Público continuar pericias tras hallazgo de madre en canal de Piura

"Ella no se suicidó": Exigen al Ministerio Público continuar pericias tras hallazgo de madre en canal de Piura

LEER MÁS
Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura

Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidenta Cecilia León inaugura Juzgado Civil Transitorio de Trujillo

Presidenta Cecilia León inaugura Juzgado Civil Transitorio de Trujillo

LEER MÁS
Servidor judicial de la Corte de Lambayeque devuelve celular extraviado a abogado litigante

Servidor judicial de la Corte de Lambayeque devuelve celular extraviado a abogado litigante

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025