Corte de Piura continúa supervisión a juzgados de paz para fortalecer el servicio de justicia

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Como parte del Plan de Trabajo de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de la Corte de Piura, se realizaron visitas de supervisión presenciales a diversos juzgados de paz, con la finalidad de verificar su adecuado funcionamiento y contribuir al fortalecimiento del servicio que brindan a la población.

Las diligencias comprendieron al Juzgado de Paz de Única Nominación de Bellavista, los juzgados de Paz de Primera y Segunda Nominación de Bernal, el Juzgado de Paz de Única Nominación de Rinconada-Llícuar, el Juzgado de Paz de Única Nominación de San Clemente, el Juzgado de Paz de Única Nominación de Loma Negra y el Juzgado de Paz de Primera Nominación de La Arena.

Las visitas estuvieron a cargo del servidor Walter Purizaca Purizaca, quien realizó la revisión de los libros de registro de actuaciones judiciales y notariales, así como de la documentación vinculada con los procesos y trámites atendidos en cada dependencia.

Asimismo, se verificaron aspectos relacionados con la organización documentaria, la gestión de expedientes y la atención brindada a los usuarios, proporcionando las orientaciones necesarias para contribuir al adecuado cumplimiento de las funciones de los jueces y juezas de paz.

La ODAJUP continuará realizando visitas de supervisión presenciales y virtuales en los diferentes juzgados de paz del Distrito Judicial de Piura, en el marco de las acciones programadas para el presente año.