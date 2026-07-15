Exfiscal Johanny Lindao afrontará investigación con comparecencia con restricciones

La investigación se originó por un incidente en un operativo policial el pasado 11 de julio. Foto: difusión.

La investigación se originó por un incidente en un operativo policial el pasado 11 de julio. Foto: difusión.

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La exfiscal Johanny Lindao F. afrontará en libertad la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, después de que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura declarara fundado el pedido del Ministerio Público y le impusiera comparecencia con restricciones.

La investigación se originó tras el incidente ocurrido el pasado 11 de julio, cuando la fiscal fue intervenida durante un operativo de tránsito a inmediaciones de la Universidad Nacional de Piura. Según la tesis fiscal, la investigada se habría negado a identificarse, además obstaculizado la labor policial e, incluso, cuando ya se encontraba en la dependencia policial, presuntamente agredió de un cabezazo a un suboficial de la Policía, ocasionándole lesiones certificadas por Medicina Legal.

Como parte de la comparecencia con restricciones, el juzgado dispuso que la investigada cumpla con las reglas de conducta solicitadas por la Fiscalía, entre ellas no ausentarse de la ciudad de Piura sin autorización judicial, acudir a todas las citaciones que realicen el Ministerio Público, la Policía o el Poder Judicial, además del pago de una caución económica de S/ 1,000. La medida tendrá una vigencia de cuatro meses mientras continúan las investigaciones.

Con esta decisión, la exfiscal continuará el proceso en libertad, aunque deberá cumplir estrictamente las restricciones impuestas por el juzgado. En caso de incumplir cualquiera de las reglas de conducta, la autoridad judicial podría variar la medida coercitiva por una más severa, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.