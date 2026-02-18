Designan a magistrado de la Segunda Sala Civil de Piura

Correa Castro tomó el juramento de estilo, instando a Casas Senador a brindar un servicio célere. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, designó a magistrado para que asuma funciones en la Segunda sala Civil de Piura.

De esta manera, mediante Resolución Administrativa N°231-2026-P-PJ se designó al magistrado Ricardo Gustavo Casas Senador, como juez superior provisional de la Segunda Sala Civil de Piura, quien es promovido en reemplazo del magistrado Jesús Alberto Lip Licham quien se desempeña como presidente Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, tomó el juramento de estilo al magistrado, exhortándolo a trabajar siempre pensando en el usuario; brindando un servicio célere, predictible, siguiendo el debido proceso y dentro de los plazos razonables.