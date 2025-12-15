Ceremonia de despedida y cese por límite de edad del trabajador Roberto Bonilla

Roberto Bonilla recibió un reconocimiento por su trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial. Fuente: Difusión.

El pasado viernes, en la sede principal de los Juzgados de la provincia de Sechura, los integrantes de la institución participaron de la ceremonia de despedida y cese por límite de edad del técnico judicial Roberto Williams Bonilla Eléspuro.

Este acto estuvo encabezado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correas Castro, y contó con la presencia de los jueces y personal de los juzgados y área administrativa que integran la sede judicial de Sechura; así como, de funcionarios y familiares del señor Roberto Bonilla.

El técnico judicial recibió una placa de reconocimiento por parte de la Presidencia de la Corte; además, de un presente de la Gerencia de Administración, Sindicato de Trabajadores y compañeros del Juzgado Civil de Sechura.

De esta manera, tras más de treinta años al servicio del Poder Judicial, Roberto Bonilla puso fin a su carrera judicial que inició un 23 de julio de 1979. En este poder del Estado, Bonilla Eléspuro ejerció labores en distintas dependencias judiciales de la institución.