Presidente de la Corte de Moquegua rinde cuentas ante Sala Plena

En un hecho sin precedentes, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, rindió cuentas ante los jueces superiores que integran la Sala Plena, máximo órgano de deliberación y dirección de esta instancia judicial, durante la última sesión correspondiente al año 2025.

Mediante la Resolución Administrativa N.° 000566-2025-P-CSJMI-PJ, se estableció que, cada quincena de diciembre, el presidente de la Corte convocará a los jueces superiores titulares del Distrito Judicial de Moquegua a una reunión presencial, con la finalidad de presentar un informe de rendición de cuentas. Dicho informe comprende las actividades ejecutadas, los logros alcanzados, el avance en el cumplimiento de las metas institucionales, así como un ejercicio de autocrítica u otros aspectos que el titular de la institución considere pertinentes.

Este hecho marca un hito en la gestión de las cortes superiores del país, al convertirse Moquegua en la primera en implementar un mecanismo formal y periódico de rendición de cuentas que transparenta el trabajo desarrollado durante un año de gestión.

Al respecto, el Dr. Fernández Ceballos señaló que esta iniciativa persigue dos objetivos fundamentales: primero, informar de manera transparente a los integrantes de la Sala Plena, fortaleciendo el enfoque de gobierno abierto en la entidad judicial; y segundo, involucrarlos activamente en el seguimiento de la gestión, permitiéndoles conocer los avances alcanzados y las proyecciones para el año 2026, último de su mandato, a fin de garantizar la continuidad en el cumplimiento de las metas institucionales.

Cabe destacar que, durante la presente gestión, se han registrado avances significativos orientados a consolidar una justicia más célere, transparente y accesible. En ese marco, se ha iniciado la política mediante la cual cada órgano jurisdiccional estima la duración de un plazo razonable desde el ingreso del expediente a su competencia hasta la emisión de la sentencia, a fin de que el usuario conozca cuánto demorará la tramitación de su proceso. Esta medida servirá, además, como un mecanismo de control para que el personal judicial observe y cumpla los plazos establecidos para cada proceso.

Dicha política ya ha sido implementada en las salas superiores de Mariscal Nieto e Ilo, encontrándose pendiente su aplicación en los juzgados especializados y de paz letrado, motivo por el cual durante el presente año se continuará trabajando para su plena implementación.

Uno de los principales hitos de la gestión ha sido la consolidación del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de Mariscal Nieto, que ha permitido resolver procesos civiles con mayor eficiencia y reducción de tiempos. Solo en el año 2025 se resolvieron 1 637 expedientes, y en el mes de agosto se implementó el segundo tramo de la oralidad civil, ampliando este modelo a nuevos órganos jurisdiccionales y fortaleciendo los principios de inmediación y economía procesal.

En el eje de integridad institucional, la Corte reportó un avance del 78 % en la implementación del Modelo de Integridad, además de la tramitación de procedimientos disciplinarios, reafirmando su firme compromiso con la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas.

El acceso a la justicia también fue fortalecido mediante capacitaciones dirigidas a docentes y estudiantes, desarrolladas en coordinación con la UGEL Mariscal Nieto y la Dirección Regional de Educación de Moquegua, orientadas a promover la cultura de legalidad y el conocimiento de los derechos desde el ámbito educativo.

En el ámbito penal, la Corte Superior de Justicia de Moquegua se posicionó entre las de mejor desempeño a nivel nacional, al alcanzar un 96,40 % de cumplimiento de audiencias y reducir los plazos promedio a seis meses en los procesos comunes y a tres meses en los procesos inmediatos.

En cuanto a la modernización del sistema judicial de la Corte, se implementará el aplicativo Sisjupaz, que permite controlar y gestionar de manera digital los expedientes y las actuaciones judiciales y notariales de los jueces de paz. Asimismo, se pondrá a disposición el asistente virtual de inteligencia artificial (IA), denominado “Chatbot Curia”, que optimizará el servicio judicial en términos de celeridad procesal, transparencia y predictibilidad.

Chatbot Curia es un sistema basado en IA generativa que apoyará a juezas, jueces y al personal jurisdiccional en el análisis de expedientes y en la elaboración de proyectos de resoluciones, las cuales podrán generarse en un promedio de un minuto, frente a las aproximadamente tres horas que demanda el sistema tradicional.

Con estos resultados, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso con una justicia moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía, orientada no solo a la resolución de conflictos, sino también a su prevención y al fortalecimiento de la confianza de la población en el sistema de justicia.