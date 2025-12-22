Poder Judicial fortalece la transformación digital con la implementación del Asistente Virtual Curia en Moquegua

Con el objetivo de fortalecer la modernización del sistema de justicia y optimizar la labor jurisdiccional, la Corte Superior de Justicia de Moquegua fue escenario de una importante jornada académica sobre transformación digital, en la que se presentó y explicó el funcionamiento del asistente virtual de inteligencia artificial CURIA, desarrollado por el Poder Judicial del Perú.

La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, quien destacó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas innovadoras que contribuyan a mejorar la eficiencia, celeridad y calidad del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.

La jornada se desarrolló en las modalidades presencial y virtual, congregando a 120 servidores judiciales, entre personal jurisdiccional y administrativo, provenientes de las sedes judiciales de Mariscal Nieto, Ilo, Ichuña y Omate. Asimismo, participaron jueces superiores, jueces especializados y jueces de paz letrados, reafirmando el compromiso institucional con la innovación tecnológica en el ámbito judicial.

El asistente virtual CURIA es una herramienta de inteligencia artificial generativa diseñada para apoyar la función jurisdiccional, permitiendo el análisis ágil de expedientes, la sistematización de información jurídica y la elaboración de borradores de resoluciones debidamente fundamentadas. Su implementación contribuye a reducir tiempos de trabajo, fortalecer la celeridad procesal y mejorar la calidad de las decisiones judiciales, manteniendo siempre la responsabilidad final en el magistrado o magistrada, en estricto respeto a la independencia judicial.

La jornada académica se inició con la ponencia “Introducción a la Inteligencia Artificial”, a cargo del Ing. Néstor Marassa, personal del área de informática de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, quien brindó conceptos generales sobre el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el ámbito judicial.

Posteriormente, se desarrolló la ponencia magistral “La Transformación Digital en la Función Jurisdiccional: Aplicación de Tecnologías Emergentes y el Rol Estratégico del Poder Judicial del Perú”, a cargo del Dr. Ulises Yaya Zumaeta, juez supremo titular y presidente de la Quinta Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República, quien resaltó el rol estratégico de la tecnología como aliada para mejorar la eficiencia, celeridad y calidad del servicio de justicia.

Finalmente, se realizó la ponencia “Innovación Tecnológica en la Justicia Peruana: Demostración Didáctica del SJT y del Asistente Virtual CURIA”, a cargo del Ing. Jhordy Yhonatan Palacios García, personal de la Gerencia de Tecnología de la Información del Poder Judicial del Perú, quien efectuó una demostración práctica del Sistema de Justicia en Tiempo Real (SJT) y del asistente virtual CURIA, evidenciando sus beneficios en el análisis de expedientes y la optimización de los procesos judiciales.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Moquegua, bajo el liderazgo de su Presidencia, reafirma su compromiso con la transformación digital, la innovación tecnológica y la mejora continua del servicio de justicia, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento institucional del Poder Judicial del Perú.