HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Poder Judicial fortalece la transformación digital con la implementación del Asistente Virtual Curia en Moquegua

La Corte Superior de Justicia de Moquegua realizó una jornada académica sobre transformación digital, presentando el asistente virtual CURIA de inteligencia artificial para optimizar la labor judicial.

El evento se enfocó en incorporar tecnología innovadora, mejorando así la eficiencia y la calidad. Fuente: Difusión.
El evento se enfocó en incorporar tecnología innovadora, mejorando así la eficiencia y la calidad. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer la modernización del sistema de justicia y optimizar la labor jurisdiccional, la Corte Superior de Justicia de Moquegua fue escenario de una importante jornada académica sobre transformación digital, en la que se presentó y explicó el funcionamiento del asistente virtual de inteligencia artificial CURIA, desarrollado por el Poder Judicial del Perú.

La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, quien destacó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas innovadoras que contribuyan a mejorar la eficiencia, celeridad y calidad del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.

La jornada se desarrolló en las modalidades presencial y virtual, congregando a 120 servidores judiciales, entre personal jurisdiccional y administrativo, provenientes de las sedes judiciales de Mariscal Nieto, Ilo, Ichuña y Omate. Asimismo, participaron jueces superiores, jueces especializados y jueces de paz letrados, reafirmando el compromiso institucional con la innovación tecnológica en el ámbito judicial.

El asistente virtual CURIA es una herramienta de inteligencia artificial generativa diseñada para apoyar la función jurisdiccional, permitiendo el análisis ágil de expedientes, la sistematización de información jurídica y la elaboración de borradores de resoluciones debidamente fundamentadas. Su implementación contribuye a reducir tiempos de trabajo, fortalecer la celeridad procesal y mejorar la calidad de las decisiones judiciales, manteniendo siempre la responsabilidad final en el magistrado o magistrada, en estricto respeto a la independencia judicial.

La jornada académica se inició con la ponencia “Introducción a la Inteligencia Artificial”, a cargo del Ing. Néstor Marassa, personal del área de informática de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, quien brindó conceptos generales sobre el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el ámbito judicial.

Posteriormente, se desarrolló la ponencia magistral “La Transformación Digital en la Función Jurisdiccional: Aplicación de Tecnologías Emergentes y el Rol Estratégico del Poder Judicial del Perú”, a cargo del Dr. Ulises Yaya Zumaeta, juez supremo titular y presidente de la Quinta Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República, quien resaltó el rol estratégico de la tecnología como aliada para mejorar la eficiencia, celeridad y calidad del servicio de justicia.

Finalmente, se realizó la ponencia “Innovación Tecnológica en la Justicia Peruana: Demostración Didáctica del SJT y del Asistente Virtual CURIA”, a cargo del Ing. Jhordy Yhonatan Palacios García, personal de la Gerencia de Tecnología de la Información del Poder Judicial del Perú, quien efectuó una demostración práctica del Sistema de Justicia en Tiempo Real (SJT) y del asistente virtual CURIA, evidenciando sus beneficios en el análisis de expedientes y la optimización de los procesos judiciales.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Moquegua, bajo el liderazgo de su Presidencia, reafirma su compromiso con la transformación digital, la innovación tecnológica y la mejora continua del servicio de justicia, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento institucional del Poder Judicial del Perú.

Notas relacionadas
Corte Superior de Justicia de Moquegua transfiere archivos históricos al archivo regional

Corte Superior de Justicia de Moquegua transfiere archivos históricos al archivo regional

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Moquegua desarrolla la V Jornada Nacional de Capacitación de Jueces y Juezas de Paz

Corte Superior de Justicia de Moquegua desarrolla la V Jornada Nacional de Capacitación de Jueces y Juezas de Paz

LEER MÁS
Reunión de coordinación interinstitucional para fortalecer la Defensa Pública en Moquegua

Reunión de coordinación interinstitucional para fortalecer la Defensa Pública en Moquegua

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez Superior de La Libertad ocupa primer puesto en Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género

Juez Superior de La Libertad ocupa primer puesto en Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género

LEER MÁS
Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Judicialidad

Presidente de la Corte de Sullana realiza visita a magistrados de juzgados de familia y a profesionales del equipo multidisciplinario

La Corte de Sullana concluyó el proceso de convocatoria, evaluación y selección de peritos judiciales periodo 2025 - 2026

Justicia Itinerante brindó atención judicial en el C.P. Capitán Hoyle

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025