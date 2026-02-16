Corte Superior de La Libertad impulsa mejoras en la Oralidad Civil

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó de la primera reunión del Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Oralidad Civil – ETDIOC, la cual se desarrolló con la finalidad de conocer las acciones a implementarse para brindar una mejor atención en los procesos de esta especialidad. En este encuentro, la titular de la Corte exhortó a los magistrados a no solo cumplir las metas de producción dispuestas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sino también a verificar el trabajo de descarga, proveído de escritos, calificación, hitos estadísticos, inventario y metas cumplidas, para así garantizar una real descarga procesal y una atención oportuna a los usuarios judiciales.

En la reunión, estuvieron presentes el presidente del ETDI Oralidad Civil y juez coordinador de las salas superiores, Augusto Ruidias Farfán, así como los jueces coordinadores de los juzgados especializados y de paz letrado civil, Rodrigo Cueva Ramírez y Amparo Rodríguez Castillo, respectivamente; quienes asumieron los nuevos retos y se comprometieron a supervisar de cerca la labor judicial para ofrecer un servicio óptimo a la ciudadanía.

Finalmente, dialogaron sobre las labores de adecuación y distribución de expedientes que se vienen llevando a cabo para la próxima puesta en marcha del Juzgado Civil Transitorio de Trujillo en la sede judicial del centro histórico.

En esta sesión también participaron el gerente de Administración Distrital, Henry Góngora Ortiz, y la administradora del módulo y secretaria técnica del ETI Oralidad Civil, Katerin Culqui Mori.