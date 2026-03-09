Corte de Moquegua fortalece la lucha contra la delincuencia con capacitación a policías y serenos

Con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y jurídicas de quienes participan en intervenciones frente a delitos en flagrancia, el Comité Distrital de Flagrancia Delictiva y la Corte Superior de Justicia de Moquegua desarrollaron las Jornadas de capacitación sobre detención e intervención policial y arresto ciudadano según el Protocolo de Actuación Interinstitucional de las Unidades de Flagrancia Delictiva.

La actividad académica se realizó en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Moquegua y contó con la participación de 45 efectivos de la Policía Nacional del Perú y 38 integrantes de Serenazgo, quienes recibieron capacitación especializada sobre los procedimientos legales aplicables durante las intervenciones en flagrancia.

Los serenos participantes pertenecen a las municipalidades distritales de San Antonio, Samegua y Torata, así como a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, lo que permitió fortalecer la articulación interinstitucional entre los gobiernos locales, la Policía Nacional del Perú y el sistema de justicia.

Durante la capacitación se desarrollaron temas fundamentales relacionados con el arresto ciudadano, los supuestos de flagrancia, las diferencias entre arresto ciudadano y detención policial, el uso proporcional de la fuerza, la lectura obligatoria de derechos, la elaboración técnica de actas, la cadena de custodia y el control de legalidad de las intervenciones. Estos contenidos estuvieron orientados a garantizar actuaciones legales, proporcionales y coordinadas con el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional, evitando errores que puedan generar nulidades procesales.

La jornada académica se desarrolló en dos módulos. El primer día estuvo dirigido al personal de Serenazgo, abordando aspectos vinculados al arresto ciudadano y sus límites legales. En esta sesión participaron como ponentes el Dr. David César Díaz Lazo, fiscal provincial; el Dr. Erly Alejo Cruz, juez de flagrancia; y el Dr. Jaime Henrry Chirinos, defensor público de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia.

El segundo día estuvo dirigido a los efectivos policiales, quienes recibieron capacitación sobre detención e intervención policial en casos de flagrancia. En esta jornada participaron como expositores el Dr. Yukio Tadahiko Merma Ramos, fiscal provincial; el Dr. Nelson Linares Cuellar, fiscal adjunto provincial; y el Dr. Erick Edson Chambilla Gonzales, fiscal adjunto provincial.

La actividad contó con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, quien destacó la importancia de promover espacios de formación continua para quienes intervienen en la primera respuesta frente al delito. Asimismo, resaltó que estas jornadas permiten mejorar la coordinación entre instituciones, garantizar el respeto de los derechos fundamentales y fortalecer la eficacia del sistema de justicia en los casos de flagrancia delictiva.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso de impulsar acciones de capacitación y articulación interinstitucional orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y la correcta aplicación de la justicia en beneficio de la población.