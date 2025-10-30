HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Jefe de la ODANC Piura realiza visita de permanencia a órganos jurisdiccionales de Castilla y Catacaos

El jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial en Piura, Christian Barrantes Díaz, visitó los Juzgados de Castilla y Catacaos.

Este control permanente busca fortalecer la eficiencia y transparencia en la administración de justicia. Fuente: Difusión.
El jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial del Distrito Judicial de Piura, Christian Barrantes Díaz, realizó una visita de permanencia a los jueces, juezas y personal jurisdiccional de los Juzgados Civil, de Familia y de Paz Letrados de Castilla, así como al Módulo Básico de Justicia de Catacaos.

Durante la jornada, el titular de la ODANC Piura verificó la presencia y permanencia del personal jurisdiccional en sus respectivos despachos, así como el normal desarrollo de las labores judiciales.

Asimismo, se constató la atención brindada a los usuarios judiciales y se tomó nota de algunos requerimientos formulados durante la visita, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las funciones y la atención eficiente al ciudadano. Estas acciones forman parte de las actividades de control permanente que desarrolla la Autoridad Nacional de Control, orientadas a promover la transparencia, responsabilidad y compromiso en el servicio de administración de justicia.

