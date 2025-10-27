Jefe de la ODANC Piura realiza visitas inopinadas virtuales a jueces y juezas durante el desarrollo de audiencias en materia penal

En el marco de las acciones permanentes de supervisión que realiza la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, el jefe de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura de Piura (ODANC Piura) realizó el día de hoy, 23 de octubre de 2025, visitas inopinadas de manera virtual a diversos órganos jurisdiccionales penales de la Corte Superior de Justicia de Piura, con el propósito de verificar el desarrollo de audiencias y el cumplimiento de los deberes funcionales por parte de los jueces y juezas.

Durante las supervisiones, se constató la puntualidad en el inicio de las audiencias y la participación de los magistrados, así como el uso adecuado de los medios tecnológicos implementados para la realización de las diligencias judiciales.

Estas acciones de control se enmarcan en las atribuciones conferidas a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 31764, que fortalece el sistema disciplinario judicial, y tienen como finalidad garantizar la transparencia, eficiencia y correcta administración de justicia en beneficio de los usuarios judiciales.

El jefe de la ODANC Piura anunció que este tipo de visitas se continuarán desarrollando de manera periódica, tanto en la modalidad presencial como virtual, a fin de fortalecer las acciones de control preventivo en todos los distritos judiciales de la región.