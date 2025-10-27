HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Jefe de la ODANC Piura realiza visitas inopinadas virtuales a jueces y juezas durante el desarrollo de audiencias en materia penal

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial realizó visitas virtuales a órganos jurisdiccionales penales en Piura para supervisar audiencias y el cumplimiento de deberes judiciales.

Las inspecciones confirmaron la puntualidad de jueces y un uso adecuado de tecnología. Fuente: Difusión.
Las inspecciones confirmaron la puntualidad de jueces y un uso adecuado de tecnología. Fuente: Difusión.

En el marco de las acciones permanentes de supervisión que realiza la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, el jefe de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura de Piura (ODANC Piura) realizó el día de hoy, 23 de octubre de 2025, visitas inopinadas de manera virtual a diversos órganos jurisdiccionales penales de la Corte Superior de Justicia de Piura, con el propósito de verificar el desarrollo de audiencias y el cumplimiento de los deberes funcionales por parte de los jueces y juezas.

Durante las supervisiones, se constató la puntualidad en el inicio de las audiencias y la participación de los magistrados, así como el uso adecuado de los medios tecnológicos implementados para la realización de las diligencias judiciales.

Estas acciones de control se enmarcan en las atribuciones conferidas a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 31764, que fortalece el sistema disciplinario judicial, y tienen como finalidad garantizar la transparencia, eficiencia y correcta administración de justicia en beneficio de los usuarios judiciales.

El jefe de la ODANC Piura anunció que este tipo de visitas se continuarán desarrollando de manera periódica, tanto en la modalidad presencial como virtual, a fin de fortalecer las acciones de control preventivo en todos los distritos judiciales de la región.

Notas relacionadas
Ministro de la Producción asegura que no hubo pesca ilegal extranjera en el mar peruano durante 2025

Ministro de la Producción asegura que no hubo pesca ilegal extranjera en el mar peruano durante 2025

LEER MÁS
Piura: incendio destruye tres viviendas y deja sin hogar a 16 personas

Piura: incendio destruye tres viviendas y deja sin hogar a 16 personas

LEER MÁS
Juzgado Colegiado sentencia a 26 años y seis meses a mototaxista por robo de celular y tocamientos indebidos a menor de 16 años

Juzgado Colegiado sentencia a 26 años y seis meses a mototaxista por robo de celular y tocamientos indebidos a menor de 16 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dictan prisión preventiva contra los 16 presuntos integrantes de organización criminal en La Libertad

Dictan prisión preventiva contra los 16 presuntos integrantes de organización criminal en La Libertad

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Moquegua realiza visita técnica a la Corte de Lima Norte para implementar línea de Microformas Digitales

Corte Superior de Justicia de Moquegua realiza visita técnica a la Corte de Lima Norte para implementar línea de Microformas Digitales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Judicialidad

Dr. Johnny Cáceres resalta a la Unidad de Flagrancia de Lambayeque como referente nacional durante visita institucional

Corte de Lambayeque inaugura oralidad familiar y moderna cámara Gesell en beneficio de niñas, niños y familias de la región

Juzgado Colegiado sentencia a 26 años y seis meses a mototaxista por robo de celular y tocamientos indebidos a menor de 16 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025