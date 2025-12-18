Autoridades acuerdan fortalecer funcionamiento de Cámara Gessel en Sullana

En la última sesión del año, de la Asamblea de la Instancia Regional de Concertación (IRC), se acordó que el Gobierno Regional de Piura, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Publico, firmen un convenio interinstitucional, que permitirá el funcionamiento de la cámara Gesell en la ciudad de Sullana, para la atención de las víctimas de violencia.

La reunión de trabajo fue presidida por el Gobernador Regional, Luis Neyra León¸ y contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien felicitó el acuerdo, ya que esto permitirá con más instrumentos, para atender los casos de violencia, y de esta manera dar una respuesta efectiva a la ciudadanía.

De otro lado, durante la cita de trabajo se abordaron temas, referidos, a la presentación y aprobación de la versión amigable del Protocolo de Actuación Conjunta Regional; en lo que corresponde a la Directiva Regional orientada a la prevención del acoso contra niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas, dicho documento, será remitido a los integrantes de la instancia, para que hagan llegar sus aportes.