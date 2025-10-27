HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Designan a magistrado para el Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, juramentó al abogado Raúl Roberto Ordinola Sernaqué como juez supernumerario en Catacaos.

Este nombramiento fortalece el Módulo Básico de Justicia de Catacaos. Fuente: Difusión.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, tomó juramentó al abogado Raúl Roberto Ordinola Sernaqué, como juez supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos.

Fue a través de la Resolución Administrativa N.° 1681-2025-P-CSJPI-PJ, que se designó a partir del 24 de octubre a Ordinola Sernaqué, como magistrado del órgano jurisdiccional ubicado en el distrito de Catacaos.

Cabe resaltar que el Módulo Básico de Justicia de Catacaos, con veinticinco años de 25 años de servicio a favor a la población de los distritos de Catacaos, La Unión y La Arena.

