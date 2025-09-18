Conmemoran los 61 años de creación de los Juzgados de Familia de Piura

Con una serie de conferencias magistrales y una sesión solemne, las juezas, el personal jurisdiccional y administrativo, así como los integrantes del equipo multidisciplinario de los seis Juzgados especializados de Familia de Piura conmemoraron su 61° Aniversario de Creación y de servicio a la comunidad piurana.

Entre las actividades de capacitación se tuvo la conferencia “Gestión del cambio por la oralidad”, a cargo de la jueza de Familia del país de Chile, Carla Valladares Perroni.

Del mismo modo, la jueza superior de la Sala Laboral Transitoria de Piura, Jacqueline Sarmiento Rojas, tuvo a cargo la conferencia “Violencia de género en perjuicio de varones: víctimas silenciosas”. Ambas capacitaciones se realizaron de manera virtual.

Finalmente, se desarrolló la sesión solemne donde participó el presidente de la Corte de Piura, David Fernando Correa Castro, quien felicitó el trabajo realizado por los integrantes de los juzgados de Familia, quienes en su conjunto tienen un índice de producción de bueno a muy bueno, esto respecto a las metas de producción fijadas para el presente año.

Además, pidió a los integrantes de estas dependencias judiciales a seguir trabajando siempre pensando en los usuarios del servicio de justicia, garantizando los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y otros integrantes del grupo familiar.

Durante la ceremonia también se hizo entrega de diplomas de felicitación al personal que destacó en sus labores durante el presente año. La parte artística estuvo a cargo de los integrantes del equipo multidisciplinario y Juzgado Civil Transitorio de Piura.