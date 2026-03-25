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La icónica casa de ‘Hannah Montana’ ahora puede alquilarse en Airbnb

La casa que fue utilizada para grabar las tomas exteriores de la serie protagonizada por Miley Cyrus, 'Hannah Montana', estará disponible para los fans.

Serie 'Hanna Montana' catapultó a la fama de Miley Cyrus. Foto: Instagram.
Serie 'Hanna Montana' catapultó a la fama de Miley Cyrus. Foto: Instagram.

La icónica casa de playa de 'Hannah Montana' estará disponible para alquiler en Airbnb, permitiendo a los fans vivir una experiencia única. Las reservas se abrirán el 26 de marzo para estancias entre el 6 y el 16 de abril.

Ubicada en Malibú, California, esta propiedad fue utilizada para las tomas exteriores de la serie que catapultó a la fama a Miley Cyrus. La colaboración con Disney busca conmemorar dos décadas desde el estreno de la popular serie en Disney Channel.

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¿Cuáles son los detalles de la experiencia en la casa de 'Hannah Montana'?

Los huéspedes podrán disfrutar de un interior transformado que refleja el set de rodaje, con detalles que evocan la esencia de la serie. La experiencia promete ser un viaje nostálgico para quienes crecieron con las aventuras de Hannah Montana.

El apartamento, que tiene capacidad para hasta cuatro personas, cuenta con una cocina equipada, bañera de hidromasaje y estacionamiento para tres autos. Además, los visitantes podrán acceder a un gimnasio, lo que añade un toque de comodidad a su estancia.

Aunque en la producción original solo se utilizó la fachada de la casa, Airbnb ha renovado el interior para que los huéspedes se sientan como parte del set. Elementos como el armario futurista de Hannah Montana, paredes decoradas con discos de oro y guitarras, así como fotografías de la serie, crean un ambiente auténtico.

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Huéspedes también disfrutarán de un especial con Miley Cyrus

La colaboración con Disney también incluye un especial de una hora que se estrenó en Disney+ y Hulu, donde Miley Cyrus revisita la icónica casa de la familia Stewart. Junto a la comunicadora Alex Cooper, la artista repasa los hitos de una serie que dejó una huella imborrable en una generación.

El anuncio de la experiencia en Airbnb incluye un mensaje que simula ser escrito por Hannah Montana: "Pasa la noche donde creé algunos de mis mayores éxitos, me reí a carcajadas con mis mejores amigas y diseñé mis vestuarios más icónicos". Esta invitación resuena con los fans que han seguido la serie a lo largo de los años.

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