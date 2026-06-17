Corte de Moquegua participó en ceremonia por el CXLVI aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera

La ceremonia ratificó el compromiso con los valores democráticos y la institucionalidad en el Perú. Fuente: difusión.

La ceremonia ratificó el compromiso con los valores democráticos y la institucionalidad en el Perú. Fuente: difusión.

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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, participó en los actos conmemorativos por el CXLVI Aniversario de la Batalla de Arica y la Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera, desarrollados en la Plaza de Armas de Moquegua.

La autoridad judicial formó parte del tradicional Paseo de la Bandera, actividad cívica que congregó a autoridades y representantes de diversas instituciones públicas, reafirmando el respeto y la lealtad a los símbolos patrios.

Posteriormente, participó en la ceremonia protocolar organizada en homenaje a los héroes de la Batalla de Arica, gesta histórica que constituye uno de los más altos ejemplos de patriotismo, honor y sacrificio en la historia republicana del Perú.

La actividad contó con la presencia de autoridades civiles, militares y policiales, quienes renovaron su juramento de fidelidad a la Bandera Nacional, ratificando su compromiso con los valores democráticos, la institucionalidad y el servicio a la Nación.

A través de su participación en esta significativa jornada cívica, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso con la promoción de los valores patrióticos y el fortalecimiento de la identidad nacional, pilares fundamentales para la consolidación de una sociedad respetuosa de la democracia, la justicia y el Estado de derecho.