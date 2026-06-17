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Judicialidad

Corte de Moquegua participó en ceremonia por el CXLVI aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, destacó en la conmemoración del CXLVI Aniversario de la Batalla de Arica en Moquegua.

La ceremonia ratificó el compromiso con los valores democráticos y la institucionalidad en el Perú. Fuente: difusión.
La ceremonia ratificó el compromiso con los valores democráticos y la institucionalidad en el Perú. Fuente: difusión.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, participó en los actos conmemorativos por el CXLVI Aniversario de la Batalla de Arica y la Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera, desarrollados en la Plaza de Armas de Moquegua.

La autoridad judicial formó parte del tradicional Paseo de la Bandera, actividad cívica que congregó a autoridades y representantes de diversas instituciones públicas, reafirmando el respeto y la lealtad a los símbolos patrios.

Posteriormente, participó en la ceremonia protocolar organizada en homenaje a los héroes de la Batalla de Arica, gesta histórica que constituye uno de los más altos ejemplos de patriotismo, honor y sacrificio en la historia republicana del Perú.

PUEDES VER: Corte de Moquegua entrega cerca de dos millones de soles en depósitos judiciales a favor de usuarios | moquegua | La República

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La actividad contó con la presencia de autoridades civiles, militares y policiales, quienes renovaron su juramento de fidelidad a la Bandera Nacional, ratificando su compromiso con los valores democráticos, la institucionalidad y el servicio a la Nación.

A través de su participación en esta significativa jornada cívica, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso con la promoción de los valores patrióticos y el fortalecimiento de la identidad nacional, pilares fundamentales para la consolidación de una sociedad respetuosa de la democracia, la justicia y el Estado de derecho.

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