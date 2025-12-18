Corte Superior de Justicia de Moquegua transfiere archivos históricos al archivo regional

La Corte publicará el listado de los documentos transferidos en su web en un plazo de siete días hábiles. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua realizó la transferencia externa de documentos administrativos y jurisdiccionales al Archivo Regional de Moquegua, en cumplimiento de la Directiva de Transferencia de Documentos Administrativos y Jurisdiccionales del Poder Judicial, aprobada mediante Resolución Administrativa N.° 000174-2025-GG-PJ.La transferencia comprende un total de 7,583 expedientes judiciales, que datan del período 1942–1995, equivalentes a 309,078 folios y 40.14 metros lineales de documentación, los cuales superan los 30 años de antigüedad establecidos por la normativa vigente para su remisión a los archivos históricos correspondientes.

Los expedientes transferidos proceden de diversos órganos jurisdiccionales, entre ellos los juzgados penal, laboral, civil y mixto, así como del Juzgado de Paz Letrado de Ilo y del Juzgado Penal de Mariscal Nieto, entre otros, consolidando un importante acervo documental que forma parte de la memoria institucional y judicial de la región.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8.3 de la directiva, y con la finalidad de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la Corte Superior de Justicia de Moquegua publicará en su página web oficial el listado de los documentos jurisdiccionales transferidos, dentro del plazo máximo de siete días hábiles, luego de suscrita el acta de transferencia con el Archivo Regional.

Con esta acción, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la adecuada gestión documental, la preservación del patrimonio archivístico y el fortalecimiento del acceso a la información histórica, en beneficio de la ciudadanía y de la investigación académica.