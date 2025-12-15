HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua desarrolla la V Jornada Nacional de Capacitación de Jueces y Juezas de Paz

El evento, organizado con el apoyo de ONAJUP, reunió a jueces de paz en el Auditorio de la Corte para fortalecer sus capacidades en el marco de la Ley de Justicia de Paz N.° 29824.

Con evaluaciones, dinámicas participativas y entrega de certificados, la jornada reafirma el compromiso de la Corte. Fuente: Difusión.
Con evaluaciones, dinámicas participativas y entrega de certificados, la jornada reafirma el compromiso de la Corte. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua, a través de la Presidencia y la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), llevó a cabo la V Jornada Nacional de Capacitación de Jueces y Juezas de Paz, actividad académica autorizada mediante la Resolución Administrativa N.° 000550-2025-P-CSJMO-PJ.El evento se desarrolló de manera presencial en el Auditorio de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, con la participación de jueces y juezas de paz del distrito judicial, y con el apoyo de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP).La jornada tuvo como eje temático: “Régimen Disciplinario del Juez de Paz – Responsabilidad Funcional – Función Jurisdiccional de los Juzgados de Paz”, orientada a fortalecer las capacidades de las autoridades comunales de justicia, en concordancia con la Ley de Justicia de Paz N.° 29824 y su reglamento.

La inauguración estuvo a cargo del Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, quien destacó la importancia de mantener espacios de formación continua que permitan reforzar el ejercicio responsable y eficiente de la justicia de paz, contribuyendo al acceso oportuno de la ciudadanía a mecanismos de solución pacífica de conflictos.

Durante la capacitación, el ponente Edwin Rolando Laura Espinoza, jefe de la ODANC Moquegua, desarrolló los temas centrales del régimen disciplinario y la función jurisdiccional del juez de paz. Asimismo, la Dra. Alejandrina Luglio Mallima - jefa de la oficina nacional de justicia de paz y justicia indígena (ONAJUP) y el ingeniero Percy Alhuay Cornejo realizaron la presentación del Sistema SISJUPAZ, una herramienta implementada por ONAJUP para modernizar y optimizar la gestión en los juzgados de paz.

La jornada incluyó evaluaciones de entrada y salida, dinámicas participativas, exposición de especialistas y la entrega de certificados a los asistentes, en cumplimiento del programa oficial.

Con esta actividad, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, el mejoramiento continuo del servicio de justicia y el desarrollo de capacidades en los operadores comunitarios que constituyen la primera línea de atención en los conflictos locales del país.

Notas relacionadas
Río Tambo vuelve a presentar coloración amarillenta: “Somos huérfanos de autoridades”, reclaman los afectados

Río Tambo vuelve a presentar coloración amarillenta: “Somos huérfanos de autoridades”, reclaman los afectados

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Moquegua acredita a nuevas orientadoras judiciales para fortalecer el acceso a la justicia

Corte Superior de Justicia de Moquegua acredita a nuevas orientadoras judiciales para fortalecer el acceso a la justicia

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Moquegua fortalece atención a mujeres en Feria Nacional "Llapanchikpaq Justicia" en Ilo

Corte Superior de Justicia de Moquegua fortalece atención a mujeres en Feria Nacional "Llapanchikpaq Justicia" en Ilo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Entregan sentencias certificadas a internos del penal de Pucchún

Entregan sentencias certificadas a internos del penal de Pucchún

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Judicialidad

Corte de Sullana realiza ceremonia de incorporación de ganadores del concurso público

Corte de Sullana reitera necesidad de fortalecer la Unidad de Flagrancia durante sesión de seguridad ciudadana

Juzgado de Los Órganos ordenó cuatro meses de prisión preventiva a dos ciudadanos colombianos por presunta agresión a una dama y efectivo policial en Máncora

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025