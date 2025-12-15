Corte Superior de Justicia de Moquegua desarrolla la V Jornada Nacional de Capacitación de Jueces y Juezas de Paz

La Corte Superior de Justicia de Moquegua, a través de la Presidencia y la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), llevó a cabo la V Jornada Nacional de Capacitación de Jueces y Juezas de Paz, actividad académica autorizada mediante la Resolución Administrativa N.° 000550-2025-P-CSJMO-PJ.El evento se desarrolló de manera presencial en el Auditorio de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, con la participación de jueces y juezas de paz del distrito judicial, y con el apoyo de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP).La jornada tuvo como eje temático: “Régimen Disciplinario del Juez de Paz – Responsabilidad Funcional – Función Jurisdiccional de los Juzgados de Paz”, orientada a fortalecer las capacidades de las autoridades comunales de justicia, en concordancia con la Ley de Justicia de Paz N.° 29824 y su reglamento.

La inauguración estuvo a cargo del Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, quien destacó la importancia de mantener espacios de formación continua que permitan reforzar el ejercicio responsable y eficiente de la justicia de paz, contribuyendo al acceso oportuno de la ciudadanía a mecanismos de solución pacífica de conflictos.

Durante la capacitación, el ponente Edwin Rolando Laura Espinoza, jefe de la ODANC Moquegua, desarrolló los temas centrales del régimen disciplinario y la función jurisdiccional del juez de paz. Asimismo, la Dra. Alejandrina Luglio Mallima - jefa de la oficina nacional de justicia de paz y justicia indígena (ONAJUP) y el ingeniero Percy Alhuay Cornejo realizaron la presentación del Sistema SISJUPAZ, una herramienta implementada por ONAJUP para modernizar y optimizar la gestión en los juzgados de paz.

La jornada incluyó evaluaciones de entrada y salida, dinámicas participativas, exposición de especialistas y la entrega de certificados a los asistentes, en cumplimiento del programa oficial.

Con esta actividad, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, el mejoramiento continuo del servicio de justicia y el desarrollo de capacidades en los operadores comunitarios que constituyen la primera línea de atención en los conflictos locales del país.