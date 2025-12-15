Reconocen a jueces que emitieron sentencias de calidad en el 2025

Reconocimiento. La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la Corte Superior de Justicia del Santa, reconoció a los magistrados, César Miguel Flores Reyes, Doris Mariella Serrano Goicochea, y Karla Vicky Àvalos Ruiz, por ocupar los primeros puestos en el concurso Premiación a la calidad de las sentencias 2025.El Dr. Carlos Alberto Maya Espinoza, jefe de la Odanc del Santa, destacó el esfuerzo y la minuciosidad de los jueces reconocidos, en la elaboración de sus sentencias. "En esta ocasión se reconoce a quienes emitieron resoluciones judiciales plasmadas con claridad, coherencia y argumentación sólida, lo que contribuye a fortalecer la confianza en el sistema judicial", dijo.

El primer lugar lo ocupó el Dr. César Flores Reyes. La segunda ubicación le correspondió a la Dra. Doris Serrano Goicochea, mientras que el tercer lugar lo ocupó la Dra. Karla Ávalos Ruiz.

Durante la ceremonia, los estudiantes del taller de teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo escenificaron un sketch teatral denominado: "No todos estamos con la corrupción".