Judicialidad

Corte de Moquegua impulsa a la implementación de aplicativos de IA desarrollados por la Corte de Lima Norte

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández, visitó la Corte de Lima Norte para impulsar la modernización tecnológica en el Poder Judicial.

Ambas cortes acordaron una cooperación para implementar aplicaciones tecnológicas en Moquegua. Fuente: Difusión.
Con el firme propósito de impulsar la modernización tecnológica y fortalecer la gestión institucional en el Poder Judicial, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, encabezó una visita de trabajo a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, acompañado de su equipo técnico.

La delegación fue recibida por el presidente de la Corte de Lima Norte, Dr. Juan Carlos Santillán Tuesta, y el encargado del Laboratorio de Inteligencia Artificial, quienes presentaron los avances, aplicativos y resultados obtenidos por este innovador espacio de desarrollo tecnológico judicial.

El Laboratorio de Inteligencia Artificial de Lima Norte se ha consolidado como un referente en la transformación digital del sistema judicial, gracias a la creación de herramientas como “Amauta.Pro”, un asistente virtual capaz de procesar documentos judiciales, extraer información relevante y optimizar la gestión de expedientes; así como aplicativos diseñados para acelerar la atención de casos de violencia familiar, priorizando la protección de víctimas y la emisión oportuna de medidas judiciales.

Durante la reunión, se abordaron los aspectos técnicos y logísticos necesarios para que la Corte de Moquegua pueda implementar próximamente algunos de estos aplicativos en su ámbito jurisdiccional. En esa línea, el presidente Santillán Tuesta y el equipo del laboratorio expresaron su compromiso de brindar soporte técnico, acompañamiento y capacitación al personal moqueguano, una vez se cuente con los ambientes tecnológicos y equipos necesarios para su ejecución.

Esta cooperación interinstitucional reafirma el compromiso del Poder Judicial con la innovación tecnológica y la mejora continua del servicio de justicia, promoviendo el intercambio de experiencias y el uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para una administración más eficiente, transparente y accesible para la ciudadanía.

