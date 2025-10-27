HOYSuscripcion LR Focus

Corte Superior de Justicia de Moquegua realiza visita técnica a la Corte de Lima Norte para implementar línea de Microformas Digitales

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, visitó la Corte de Lima Norte para aprender sobre la digitalización de expedientes judiciales.

Esta modernización busca optimizar la gestión documental. Fuente: Difusión.
Esta modernización busca optimizar la gestión documental. Fuente: Difusión.

Con el propósito de fortalecer los procesos de modernización y gestión documental en el Poder Judicial, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, junto a su equipo técnico, conformado por la administradora de la corte, el encargado del archivo central y el encargado de informática, realizó una visita de trabajo a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, con el objetivo de conocer de cerca el funcionamiento de la Línea de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales con valor legal.

La delegación moqueguana fue recibida por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Dr. Juan Carlos Santillán Tuesta, quien, acompañado por la jefa de Servicios Judiciales, brindó las facilidades necesarias para el recorrido técnico y la exposición detallada sobre el proceso de producción y certificación de microformas digitales en dicha sede judicial.

Esta visita tuvo como finalidad recoger información técnica y operativa sobre los requerimientos específicos para la implementación de una línea similar en Moquegua, que permitirá transformar expedientes físicos en microformas digitales con plena validez jurídica. Este proceso constituye un paso decisivo hacia la digitalización integral de la gestión documental judicial, optimizando la conservación de los expedientes, reduciendo el uso de papel y garantizando la seguridad, trazabilidad y disponibilidad de la información.

La Línea de Producción de Microformas Digitales comprende diversos componentes tecnológicos y administrativos, entre ellos:

  • Área de recepción y preparación de expedientes físicos, donde se verifica, clasifica y acondiciona la documentación a digitalizar.
  • Módulo de digitalización, que utiliza escáneres de alta resolución para generar imágenes fieles de los documentos.
  • Centro de procesamiento y control de calidad, encargado de revisar la integridad y nitidez de los archivos digitales.
  • Sistema de conversión y generación de microformas digitales con valor legal, conforme a la normativa archivística y técnica del Poder Judicial.
  • Almacenamiento digital seguro y redundante, que preserva la información en servidores y soportes certificados, asegurando su integridad a largo plazo.
  • Módulo de respaldo y consulta, que permite el acceso rápido a los expedientes digitalizados, mejorando la atención al usuario y la transparencia del servicio.

Durante la jornada, los representantes de la Corte de Moquegua sostuvieron reuniones con los responsables del proyecto en Lima Norte, quienes compartieron su experiencia en la certificación del proceso por parte de la empresa auditora SGS Perú S.A.C., así como los beneficios obtenidos en términos de eficiencia, reducción de espacio físico y mejora en los tiempos de atención.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua destacó que esta experiencia servirá como modelo de referencia para replicar en la región un sistema moderno y confiable de conservación documental, alineado con la política nacional de transformación digital del Poder Judicial.

