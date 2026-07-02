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Corte de Tumbes acerca "La Ruta de la Flagrancia" a estudiantes de dos colegios

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realiza con éxito la jornada "La Ruta de la Flagrancia", acercando la justicia a estudiantes de las instituciones Aplicación y Túpac Amaru.

Este programa interactivo permite a los jóvenes conocer el proceso penal sobre delitos en flagrancia. Fuente: difusión.
Este programa interactivo permite a los jóvenes conocer el proceso penal sobre delitos en flagrancia. Fuente: difusión.
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Continuando con su firme propósito de acercar el sistema de justicia a la población más joven y promover los valores ciudadanos, la Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolló una nueva y exitosa jornada de la dinámica interactiva “La Ruta de la Flagrancia”. En esta ocasión, la actividad educativa se llevó a cabo en las instalaciones judiciales y contó con la activa participación de los estudiantes de las instituciones educativas Aplicación y Túpac Amaru, brindándoles un espacio para conocer de primera mano cómo actúan las instituciones del Estado frente a la criminalidad.

PUEDES VER: Corte de Tumbes impulsa jornadas judiciales para reducir la carga procesal | tumbes | La República

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“La Ruta de la Flagrancia” es un programa vivencial y estrictamente pedagógico que tiene como propósito mostrar el circuito continuo que sigue la justicia penal cuando una persona comete un delito en flagrancia (es decir, al ser descubierta en el mismo instante de cometer el ilícito). Durante este recorrido, los escolares de ambas instituciones experimentaron, de manera simulada, las distintas fases del proceso inmediato: iniciando con la detención por parte de la Policía Nacional del Perú, siguiendo con las diligencias a cargo del Ministerio Público, y culminando con la audiencia y la resolución dictada por un juez del Poder Judicial.

La continuidad de este tipo de actividades resulta fundamental para seguir consolidando una cultura de prevención del delito en menores de edad. Al confrontar a los estudiantes con las consecuencias legales, directas y reales que traen consigo las conductas al margen de la ley, la Corte de Tumbes no solo les enseña sobre el funcionamiento del sistema judicial, sino que siembra una profunda reflexión sobre el valor de la libertad y el impacto de sus decisiones.

PUEDES VER: Corte de Tumbes supervisa segunda jornada de descarga procesal en juzgados | tumbes | La República

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Estas iniciativas son herramientas clave para proteger a la juventud, alejándola de la delincuencia y formando ciudadanos responsables, éticos y respetuosos de las normas.

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