HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     
Judicialidad

Juzgados Constitucionales de Chiclayo cumplen 3 años fortaleciendo la tutela de los Derechos Fundamentales

La implementación del Primer y Segundo Juzgado Constitucional de Chiclayo ha mejorado la administración de justicia en Lambayeque, garantizando la protección de los derechos constitucionales.

Estos órganos especializados han permitido un tratamiento ágil de procesos de amparo, hábeas data y hábeas corpus. Fuente: difusión.
Estos órganos especializados han permitido un tratamiento ágil de procesos de amparo, hábeas data y hábeas corpus. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La puesta en funcionamiento del Primer y Segundo Juzgado Constitucional de Chiclayo constituyó uno de los avances más importantes en el proceso de especialización de la administración de justicia en el distrito judicial de Lambayeque. A tres años de su creación, estos órganos jurisdiccionales se han consolidado como instancias fundamentales para la protección de los derechos constitucionales de la ciudadanía.

Su creación por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial respondió a la necesidad de contar con órganos especializados capaces de atender, con mayor celeridad y eficacia, los procesos vinculados a la defensa de los derechos fundamentales, fortaleciendo así el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva.
Los juzgados constitucionales conocen procesos de amparo, hábeas data, cumplimiento y hábeas corpus. Su labor resulta especialmente relevante en una sociedad donde la protección de derechos exige respuestas oportunas y mecanismos judiciales especializados que permitan atender con prontitud las demandas de los ciudadanos.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque promueve prevención de la violencia en festival cultural de Chiclayo | Lambayeque | La República

lr.pe

Desde su implementación, estos órganos jurisdiccionales han contribuido significativamente al fortalecimiento del sistema de justicia, permitiendo una atención más especializada de los procesos constitucionales y consolidando una cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales.

La importancia de esta especialidad fue destacada desde sus inicios por los magistrados que asumieron el reto de poner en marcha estos despachos judiciales, resaltando la necesidad de brindar respuestas rápidas y eficaces en aquellos casos donde se encuentran comprometidos derechos esenciales de las personas.

A lo largo de estos tres años, los juzgados constitucionales han mantenido una labor constante en favor de la ciudadanía, reafirmando el papel del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales que sustentan el Estado de Derecho.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque capacita a personal judicial sobre oralidad civil en Jaén, San Ignacio y Cutervo | Lambayeque | La República

lr.pe

Actualmente, los juzgados constitucionales desarrollan sus funciones en la sede judicial de Torres Paz. El Primer Juzgado Constitucional de Chiclayo se encuentra a cargo de la doctora Lizeth María Arteaga Muñoz, mientras que el Segundo Juzgado Constitucional de Chiclayo es dirigido por el magistrado Roberto Carlos Santamaría Inoñán, quienes continúan trabajando para garantizar una justicia especializada, accesible y orientada a la protección efectiva de los derechos de las personas.

Este sábado 27 de junio, los juzgados constitucionales de Chiclayo cumplen un año más de su puesta en funcionamiento, reafirmando el compromiso que inspiró su creación: brindar una respuesta célere y eficaz en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. A tres años de su implementación, estos órganos jurisdiccionales continúan consolidándose como un importante soporte del sistema de justicia en Lambayeque, con la clara visión de promover una gestión al servicio de las personas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Módulo de Violencia de Lambayeque orientó a la ciudadanía durante festival cultural en Chiclayo

Módulo de Violencia de Lambayeque orientó a la ciudadanía durante festival cultural en Chiclayo

LEER MÁS
Personal judicial de Jaén, San Ignacio y Cutervo fortalece competencias en litigación oral civil

Personal judicial de Jaén, San Ignacio y Cutervo fortalece competencias en litigación oral civil

LEER MÁS
Juzgado de Paz Letrado de Huarango acercó los servicios judiciales a pobladores de Puerto Ciruelo

Juzgado de Paz Letrado de Huarango acercó los servicios judiciales a pobladores de Puerto Ciruelo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magistrado se incorpora como Juez Superior Titular de la Corte de Lambayeque en histórica ceremonia realizada en Cutervo

Magistrado se incorpora como Juez Superior Titular de la Corte de Lambayeque en histórica ceremonia realizada en Cutervo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025