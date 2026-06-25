Juzgados Constitucionales de Chiclayo cumplen 3 años fortaleciendo la tutela de los Derechos Fundamentales

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La puesta en funcionamiento del Primer y Segundo Juzgado Constitucional de Chiclayo constituyó uno de los avances más importantes en el proceso de especialización de la administración de justicia en el distrito judicial de Lambayeque. A tres años de su creación, estos órganos jurisdiccionales se han consolidado como instancias fundamentales para la protección de los derechos constitucionales de la ciudadanía.

Su creación por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial respondió a la necesidad de contar con órganos especializados capaces de atender, con mayor celeridad y eficacia, los procesos vinculados a la defensa de los derechos fundamentales, fortaleciendo así el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva.

Los juzgados constitucionales conocen procesos de amparo, hábeas data, cumplimiento y hábeas corpus. Su labor resulta especialmente relevante en una sociedad donde la protección de derechos exige respuestas oportunas y mecanismos judiciales especializados que permitan atender con prontitud las demandas de los ciudadanos.

Desde su implementación, estos órganos jurisdiccionales han contribuido significativamente al fortalecimiento del sistema de justicia, permitiendo una atención más especializada de los procesos constitucionales y consolidando una cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales.

La importancia de esta especialidad fue destacada desde sus inicios por los magistrados que asumieron el reto de poner en marcha estos despachos judiciales, resaltando la necesidad de brindar respuestas rápidas y eficaces en aquellos casos donde se encuentran comprometidos derechos esenciales de las personas.

A lo largo de estos tres años, los juzgados constitucionales han mantenido una labor constante en favor de la ciudadanía, reafirmando el papel del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales que sustentan el Estado de Derecho.

Actualmente, los juzgados constitucionales desarrollan sus funciones en la sede judicial de Torres Paz. El Primer Juzgado Constitucional de Chiclayo se encuentra a cargo de la doctora Lizeth María Arteaga Muñoz, mientras que el Segundo Juzgado Constitucional de Chiclayo es dirigido por el magistrado Roberto Carlos Santamaría Inoñán, quienes continúan trabajando para garantizar una justicia especializada, accesible y orientada a la protección efectiva de los derechos de las personas.

Este sábado 27 de junio, los juzgados constitucionales de Chiclayo cumplen un año más de su puesta en funcionamiento, reafirmando el compromiso que inspiró su creación: brindar una respuesta célere y eficaz en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. A tres años de su implementación, estos órganos jurisdiccionales continúan consolidándose como un importante soporte del sistema de justicia en Lambayeque, con la clara visión de promover una gestión al servicio de las personas.