HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Dictan 7 meses de prisión preventiva para investigado por tenencia de armas en Tumbes

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes dicta siete meses de prisión preventiva a Adán Smith Seminario Camacho por la presunta fabricación y uso ilegal de armas.

Seminario Camacho fue intervenido tras hallarse armas de fuego y municiones en su inmueble. Foto: difusión.
Seminario Camacho fue intervenido tras hallarse armas de fuego y municiones en su inmueble. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes declaró fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva por el plazo de siete meses contra Adán Smith Seminario Camacho, investigado por el presunto delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas. Su intervención se produjo como parte de las diligencias desarrolladas en torno al asesinato de un adolescente de 15 años ocurrido en el asentamiento humano Ciudadela de Noé, caso que viene siendo investigado por las autoridades competentes.

PUEDES VER: ODANC Tumbes fortalece a subprefectos y jueces de paz con capacitación sobre delitos de corrupción | tumbes | La República

lr.pe

De acuerdo con la información recabada durante la investigación, las diligencias policiales permitieron llegar hasta un inmueble donde se encontraron armas de fuego, municiones y otros bienes considerados de interés para el esclarecimiento de los hechos. En las inmediaciones del lugar fue intervenido Seminario Camacho, quien manifestó ser propietario del inmueble inspeccionado.

Entre las especies incautadas se encontró una pistola calibre .380 con la serie erradicada y abastecida con municiones, además de una pistola calibre .22, cartuchos calibre 12, una escopeta de fabricación artesanal y otros bienes que fueron lacrados e incorporados a la cadena de custodia para los peritajes correspondientes.

PUEDES VER: Corte de Tumbes reconoce labor de magistrados por el Día del Juez y la Jueza | tumbes | La República

lr.pe

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó los elementos de convicción que vincularían al investigado con la presunta tenencia ilegal de armas. Luego de evaluar los argumentos de las partes y los presupuestos establecidos por ley para la aplicación de esta medida coercitiva, el órgano jurisdiccional declaró fundado el requerimiento fiscal y dispuso siete meses de prisión preventiva.

Las investigaciones por el asesinato del adolescente continúan a cargo de las autoridades competentes con la finalidad de determinar la participación y responsabilidad de las personas presuntamente involucradas. La prisión preventiva dictada en este caso no constituye una declaración de culpabilidad, la cual solo puede establecerse mediante sentencia al término del proceso judicial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte de Tumbes reconoció labor de magistrados por el Día del Juez y la Jueza

Corte de Tumbes reconoció labor de magistrados por el Día del Juez y la Jueza

LEER MÁS
ODANC Tumbes capacita a subprefectos y jueces de paz en prevención de delitos de corrupción

ODANC Tumbes capacita a subprefectos y jueces de paz en prevención de delitos de corrupción

LEER MÁS
Corte de Tumbes llevó servicios de justicia itinerante y orientación legal a Casitas

Corte de Tumbes llevó servicios de justicia itinerante y orientación legal a Casitas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de La Libertad participa en jornada de limpieza pública en Huanchaco

Corte de La Libertad participa en jornada de limpieza pública en Huanchaco

LEER MÁS
Corte de La Libertad impulsa respuestas más rápidas para proteger a víctimas de violencia

Corte de La Libertad impulsa respuestas más rápidas para proteger a víctimas de violencia

LEER MÁS
Corte del Santa promueve prevención de la violencia entre juntas vecinales

Corte del Santa promueve prevención de la violencia entre juntas vecinales

LEER MÁS
Dictan 4 meses de prisión preventiva para sujeto intervenido con arma y 48 municiones

Dictan 4 meses de prisión preventiva para sujeto intervenido con arma y 48 municiones

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025