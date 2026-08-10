Dictan 7 meses de prisión preventiva para investigado por tenencia de armas en Tumbes

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes declaró fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva por el plazo de siete meses contra Adán Smith Seminario Camacho, investigado por el presunto delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas. Su intervención se produjo como parte de las diligencias desarrolladas en torno al asesinato de un adolescente de 15 años ocurrido en el asentamiento humano Ciudadela de Noé, caso que viene siendo investigado por las autoridades competentes.

De acuerdo con la información recabada durante la investigación, las diligencias policiales permitieron llegar hasta un inmueble donde se encontraron armas de fuego, municiones y otros bienes considerados de interés para el esclarecimiento de los hechos. En las inmediaciones del lugar fue intervenido Seminario Camacho, quien manifestó ser propietario del inmueble inspeccionado.

Entre las especies incautadas se encontró una pistola calibre .380 con la serie erradicada y abastecida con municiones, además de una pistola calibre .22, cartuchos calibre 12, una escopeta de fabricación artesanal y otros bienes que fueron lacrados e incorporados a la cadena de custodia para los peritajes correspondientes.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó los elementos de convicción que vincularían al investigado con la presunta tenencia ilegal de armas. Luego de evaluar los argumentos de las partes y los presupuestos establecidos por ley para la aplicación de esta medida coercitiva, el órgano jurisdiccional declaró fundado el requerimiento fiscal y dispuso siete meses de prisión preventiva.

Las investigaciones por el asesinato del adolescente continúan a cargo de las autoridades competentes con la finalidad de determinar la participación y responsabilidad de las personas presuntamente involucradas. La prisión preventiva dictada en este caso no constituye una declaración de culpabilidad, la cual solo puede establecerse mediante sentencia al término del proceso judicial.