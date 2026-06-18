Corte de Lambayeque impulsa cultura jurídica y prevención de la violencia escolar con jornada itinerante dirigida a estudiantes

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En una acción orientada a promover espacios educativos seguros, respetuosos y libres de violencia, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con el apoyo del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, desarrolló la jornada itinerante del “Proyecto de Cultura Jurídica y Prevención de la Violencia Escolar” dirigida a estudiantes de la institución educativa privada San Juan María Vianney, ubicada en Chiclayo.

La actividad tuvo como finalidad fortalecer las habilidades socioemocionales de los escolares, promover el buen trato y brindar herramientas de prevención frente al acoso escolar y otras formas de violencia dentro del entorno educativo, acercando el servicio de justicia a la comunidad desde una perspectiva preventiva y formativa.

Durante la jornada, los estudiantes de 4.° y 5.° grado de primaria participaron en un taller psicológico mediante dinámicas participativas como “El semáforo de la convivencia”, “Ponte en mi lugar” y “El compromiso del buen trato”, espacios que permitieron reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía, la comunicación asertiva y la adecuada gestión de emociones.

Asimismo, los especialistas abordaron temas relacionados con la identificación de situaciones de violencia, las respuestas asertivas frente al acoso escolar y la diferencia entre un conflicto y un acto de violencia, orientando a los menores sobre la importancia de solicitar ayuda a personas adultas responsables cuando se vulneren sus derechos o los de sus compañeros.

Esta intervención refleja el trabajo articulado que viene impulsando la Corte Superior de Justicia de Lambayeque a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, en coordinación con el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, fortaleciendo la prevención y sensibilización desde las primeras etapas de formación.

Con estas acciones, la Corte de Lambayeque reafirma su compromiso de acercar la justicia a la ciudadanía, especialmente a niñas, niños y adolescentes, promoviendo una cultura de respeto, prevención de la violencia y construcción de una convivencia escolar saludable.