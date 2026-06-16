Corte de Lambayeque promueve el deporte y la integración en su primer campeonato interinstitucional 2026

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su Comisión de Deportes, presidida por el juez superior Dr. Luis Ángel Pineda Ríos, organiza el Primer Campeonato Deportivo Interinstitucional 2026, que se desarrollará el próximo sábado 20 de junio a las 9.00 a. m. en las instalaciones de El Deportivo Club, ubicado en la carretera Pimentel km 5.

El certamen reunirá a trabajadores y representantes de diversas instituciones en las disciplinas de fútbol masculino y femenino y vóley mixto, con el objetivo de fortalecer la integración, el trabajo en equipo y los lazos de compañerismo entre quienes cumplen diariamente una labor al servicio de la justicia y de la ciudadanía.

Más allá de la competencia, esta actividad busca promover estilos de vida saludables, el respeto mutuo, la disciplina y la sana convivencia, valores que también forman parte del ejercicio responsable y humano de la función pública. El deporte se convierte así en un espacio de unión que fortalece el clima laboral y reafirma el compromiso institucional con el bienestar de sus trabajadores.

La jornada deportiva representa, además, una oportunidad para compartir experiencias entre servidores de distintas áreas e instituciones y consolidar relaciones de colaboración que contribuyen a una administración de justicia más cercana, eficiente y articulada.

Este campeonato también marca el inicio de la preparación de las delegaciones que representarán a la Corte de Lambayeque en los próximos Juegos Judiciales Nacionales 2026, que se desarrollarán del 27 al 29 de agosto en la ciudad de Ica. A través de estas competencias, la institución busca fomentar el talento deportivo de sus integrantes, fortalecer el espíritu de identidad y pertenencia institucional, así como promover valores fundamentales como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo, esenciales tanto en el ámbito deportivo como en el servicio de justicia.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma así su compromiso de impulsar actividades que promuevan el desarrollo integral de sus trabajadores, convencida de que el fortalecimiento de la salud, la integración y el bienestar de su personal contribuye a brindar un servicio de justicia cada vez más eficiente, humano y cercano a las personas.