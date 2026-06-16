Corte de Lambayeque fortalece su gestión judicial con destacada producción durante mayo

El informe revela que diversas salas y juzgados lograron niveles de productividad "Muy Bueno" y “Cumplió”. Fuente: difusión.

El informe revela que diversas salas y juzgados lograron niveles de productividad "Muy Bueno" y “Cumplió”. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa fortaleciendo su compromiso con una administración de justicia eficiente y oportuna. Durante el mes de mayo de 2026, sus órganos jurisdiccionales alcanzaron importantes niveles de producción judicial, destacando el desempeño de salas y juzgados en las diferentes especialidades.

De acuerdo con el cuadro estadístico de ingresos y producción de expedientes en trámite correspondiente al periodo mayo 2026, la institución registró avances significativos en la atención y resolución de procesos judiciales en las sedes de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Jaén, San Ignacio, Cutervo y demás órganos jurisdiccionales que integran el distrito judicial.

En lo que va del año, los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque atendieron más de 46 mil expedientes, resultado que refleja el esfuerzo permanente de jueces, personal jurisdiccional y administrativo para brindar una justicia más célere, eficiente y cercana a la ciudadanía.

El reporte estadístico revela además que diversas dependencias alcanzaron los niveles de productividad denominados “Muy Bueno” y “Cumplió”, evidenciando el avance en el cumplimiento de las metas institucionales y la mejora continua de los procesos de gestión judicial.

Estos resultados son producto del trabajo articulado de magistrados, servidores jurisdiccionales y personal administrativo, quienes vienen impulsando acciones orientadas a optimizar los tiempos de atención, fortalecer la productividad y garantizar un servicio de justicia oportuno.

Entre los órganos con desempeño destacado se encuentran las Salas Penales de Apelaciones de Chiclayo, así como diversos juzgados penales unipersonales, los cuales registraron avances importantes en el cumplimiento de sus metas institucionales y en la resolución de expedientes.

Asimismo, los órganos especializados en familia y violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar mantuvieron una producción favorable, garantizando la atención continua de casos de especial relevancia social y fortaleciendo el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.

En las provincias de Jaén, San Ignacio, Cutervo, Lambayeque y Ferreñafe también se alcanzaron resultados positivos, destacando la labor de los juzgados penales, de investigación preparatoria, familia y paz letrado, que vienen contribuyendo a una justicia más cercana para la población.

Los avances alcanzados durante mayo reflejan el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque de seguir construyendo una administración de justicia orientada al ciudadano, con resultados concretos y una atención efectiva de sus demandas.