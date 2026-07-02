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Corte de Tumbes reasigna magistrados para fortalecer los juzgados de flagrancia

Se reasignan tres magistrados en órganos jurisdiccionales para fortalecer la administración de justicia y garantizar un servicio eficiente a partir del 1 de julio.

Las disposiciones destacan la protección de derechos de litigantes y la continuidad en los procesos judiciales. Fuente: difusión.
Las disposiciones destacan la protección de derechos de litigantes y la continuidad en los procesos judiciales. Fuente: difusión.
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Con el objetivo de contribuir a una mejor administración de justicia y garantizar un servicio célere y eficiente a la ciudadanía, se ha dispuesto la reasignación de tres magistrados en diversos órganos jurisdiccionales, quienes asumirán sus nuevas funciones a partir del 01 de julio del presente año. Esta medida busca fortalecer el trabajo en los juzgados transitorios y de flagrancia, asegurando el estricto cumplimiento de las metas mensuales y anuales impuestas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

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De acuerdo con las resoluciones emitidas, el abogado Walter Williams Preciado Flores ha sido reasignado como Juez Supernumerario del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia. Por su parte, el abogado Erick Vladimir Saldarriaga Maceda asumirá como Juez Supernumerario del Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Tumbes. Asimismo, la abogada Genara Juárez Satán se desempeñará como Jueza Supernumeraria del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia. Se ha exhortado a las autoridades a disponer las acciones correspondientes para organizar los juzgados a su cargo, respetando en todo momento la Ley Orgánica y las normas internas del Poder Judicial.

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Para proteger los derechos de los litigantes y asegurar la transparencia del sistema, las disposiciones establecen de manera enfática que se debe evitar el quiebre de los procesos judiciales en curso. Por ello, los magistrados reasignados a órganos jurisdiccionales distintos tienen el deber y la estricta responsabilidad funcional de continuar conociendo los procesos que ya tenían a su cargo hasta su total culminación. Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso de mejora continua, optimizando sus recursos humanos para atender la demanda de justicia de la población de manera eficaz.

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