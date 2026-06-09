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Judicialidad

Corte de Lambayeque y Gobierno Regional articulan acciones para remodelación del auditorio de la Sede Judicial Central

El 9 de junio, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César Bravo, y el gobernador regional, Dr. Jorge Pérez, iniciarán la remodelación del auditorio institucional.

La ceremonia se llevará a cabo en el auditorio “Manuel Huangal Naveda” a las 9:00 a.m., con la participación de magistrados y personal jurisdiccional. Fuente: difusión.
La ceremonia se llevará a cabo en el auditorio “Manuel Huangal Naveda” a las 9:00 a.m., con la participación de magistrados y personal jurisdiccional. Fuente: difusión.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, y el gobernador regional de Lambayeque, Dr. Jorge Pérez Flores, encabezarán este martes 9 de junio la ceremonia de inicio de obras de remodelación del auditorio institucional, ubicado en la sede central de la Corte de Lambayeque.

La actividad, que contará con la presencia de los equipos de trabajo de ambas instituciones, se desarrollará en el auditorio de la sede judicial “Manuel Huangal Naveda” a las 9.00 a. m.. Para ello, se ha extendido la invitación abierta a magistrados, así como al personal jurisdiccional y administrativo, para que pueda participar.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque recibió a representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Lambayeque | La República

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Esta obra demuestra el trabajo articulado entre la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y el Gobierno Regional de Lambayeque, que impulsan acciones conjuntas orientadas a optimizar los espacios institucionales y mejorar las condiciones para la prestación del servicio de justicia a favor de la población.

Cabe señalar que estos trabajos de remodelación de ambientes complementarios del auditorio institucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque comprenden una inversión superior a los 252.000 soles y está previsto que culminen en un período aproximado de dos meses.

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