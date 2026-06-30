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Corte de La Libertad inicia ciclo de conferencias por aniversario del Juzgado de Huanchaco

La Unidad Académica inauguró un ciclo de conferencias por el III aniversario del Juzgado de Paz Letrado de Huanchaco con una ponencia sobre alimentos.

El juez supremo provisional David Florián Vigo participó como ponente. Fuente: difusión.
El juez supremo provisional David Florián Vigo participó como ponente. Fuente: difusión.
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La Unidad Académica realiza ciclo de conferencias en el marco del III aniversario de instalación del Juzgado de Paz Letrado de Huanchaco.

PUEDES VER: Corte de La Libertad supervisa juzgados penales de Trujillo para mejorar el servicio de justicia | La Libertad | La República

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En el marco de la conmemoración del III aniversario de instalación del Juzgado de Paz Letrado de Huanchaco, la Unidad Académica dio inicio a un ciclo de conferencias dirigido a fortalecer los conocimientos de la comunidad jurídica.

En esta primera jornada se desarrolló la ponencia "El Proceso de Alimentos en el Perú", a cargo del Dr. David Florián Vigo, juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la república, compartió importantes reflexiones y criterios sobre los desafíos y la aplicación de este proceso en el sistema de justicia peruano.

PUEDES VER: Presidentes de Cortes Superiores del Perú defienden independencia del Poder Judicial | La Libertad | La República

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Este ciclo de conferencias reafirma el compromiso de la Unidad Académica con la capacitación permanente y la promoción del intercambio de conocimientos en beneficio de los operadores de justicia y la ciudadanía.

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