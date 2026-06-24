Corte de La Libertad rinde homenaje a servidora por su destacada trayectoria institucional

Durante la ceremonia, se destacó la calidad humana y el compromiso de Nureña, quien dejó una huella imborrable en la institución judicial peruana. Fuente: difusión.

Durante la ceremonia, se destacó la calidad humana y el compromiso de Nureña, quien dejó una huella imborrable en la institución judicial peruana. Fuente: difusión.

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En un emotivo acto cargado de reconocimiento y gratitud, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, encabezó la ceremonia de despedida por límite de edad de la destacada servidora administrativa María del Carmen Nureña Vergara.

Durante la ceremonia se resaltó su calidad humana, empatía, compromiso institucional y vocación de servicio, valores que marcaron su trayectoria y dejaron una huella imborrable en la primera Corte del Perú republicano. Su dedicación y entrega constituyen un valioso ejemplo para quienes integran nuestra institución.

A esta actividad se sumaron el past presidente Eduardo Pacheco Yépez, así como los funcionarios y personal administrativo que laboró con ella durante sus años de servicio.