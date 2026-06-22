52 jueces de paz participaron en capacitación sobre función notarial en La Libertad
Cincuenta y dos jueces de paz del distrito judicial de La Libertad asistieron a un taller sobre su función notarial. La capacitación fue organizada por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz.
52 jueces de paz del distrito judicial de La Libertad participaron de manera activa en el taller de capacitación: “Función notarial del juez de paz”, organizado por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz y la Unidad Académica de esta Corte Superior de Justicia.
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Esta actividad estuvo a cargo de la notaria pública de Florencia de Mora, Blanca Oliver Rengifo, y el operador registral de la Zona Registral N° V, Renzo Prieto Villena, quienes expusieron sobre certificaciones y constancias notariales expedidas por el juez de paz e inscripción de las comunidades y rondas, respectivamente.