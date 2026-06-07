Resultados en La Libertad entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: conoce el conteo de votos y el minuto a minuto de Ipsos
Conoce cómo votó la región de La Libertad para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
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Este domingo 7 de junio, se realiza la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La ONPE, dirigida por Bernardo Pachas, anunció que se instalaron el 100% de las mesas de sufragio y que publicará los primeros resultados a través de su plataforma a las 8.00 p. m.
Elecciones 2026 Resultados en La Libertad
Sobre los resultados de La Libertad, Ipsos informará de manera general, pero también detallará la votación por región entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según la ubicación en la que te encuentres.