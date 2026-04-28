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Corte de La Libertad firma convenio para desarrollo de aplicativo que contribuirá a la celeridad en procesas de alimentos

La Corte Superior de Justicia de La Libertad avanza en su modernización judicial al firmar un convenio con TIMIX Perú S.A.C. para desarrollar un aplicativo que agilizará los casos de alimentos.

Este convenio, firmado por Cecilia León y Linda Ezeta, promete mejorar el sistema de administración de justicia. Fuente: Difusión.
Este convenio, firmado por Cecilia León y Linda Ezeta, promete mejorar el sistema de administración de justicia. Fuente: Difusión.
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La Corte Superior de Justicia de La Libertad da un nuevo paso hacia la modernización judicial con la firma de un convenio de cooperación interinstitucional con la empresa de servicios tecnológicos TIMIX Perú S.A.C. Este nuevo acuerdo permitirá el desarrollo de un aplicativo que impulsará la celeridad procesal en los casos de alimentos.

Este convenio fue firmado por la presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, y la gerente general de la empresa TIMIX, Linda Ezeta Agüero, quien expresó su predisposición para contribuir en la mejora del sistema de administración de justicia a favor de la población.

Por su parte, la titular Cecilia León remarcó que la firma no solo significa la intención de un avance tecnológico en la institución, sino también el compromiso asumido por su gestión para ejecutar acciones y desarrollar estrategias que coadyuven a la modernización del servicio de justicia, sobre todo en la atención de procesos cuyos involucrados son personas en condición de vulnerabilidad, que esperan una respuesta oportuna a sus demandas.

Asimismo, se dio a conocer que este aplicativo, previsto a desarrollar con esta empresa tecnológica, permitirá supervisar y dar seguimiento a los procesos, controlar los plazos, estandarizar y proyectar resoluciones, y verificar jurisprudencia acorde a la especialidad, acortando tiempos en la tramitación de los casos y en la emisión de sentencias.

Finalmente, se informó que, además del desarrollo de esta solución tecnológica, ambas entidades acordaron la realización de programas de capacitación sobre innovación, inteligencia artificial, seguridad de la información, protección de datos, entre otros, para atender los casos con eficiencia, eficacia y transparencia, y mejorar la atención de los procesos en las diversas especialidades.

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