Expediente Judicial Electrónico y Mesa de Partes Electrónica impulsará la celeridad procesal en la subespecialidad familia-civil de la Corte de La Libertad

Desde su inicio el 16 de marzo, se han registrado 50 demandas, lo que evidencia su efectividad. Fuente: Difusión.

Desde su inicio el 16 de marzo, se han registrado 50 demandas, lo que evidencia su efectividad. Fuente: Difusión.

Con la participación virtual de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y la presidenta de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, Elvia Barrios Alvarado, la Corte Superior de Justicia de La Libertad inauguró formalmente la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en la subespecialidad familia-civil, herramientas que coadyuvan significativamente a brindar un servicio más ágil, cercano y oportuno.

Esta implementación impulsará la celeridad en procesos únicos de tenencia, variación de tenencia, régimen de visitas y variación de régimen de visitas, modernizando la gestión de los procesos y ofreciendo a los usuarios mayor rapidez, transparencia, seguridad y accesibilidad a la información desde cualquier parte del mundo.

La titular del Distrito Judicial de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, agradeció a los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por apostar por la modernización en esta región y reafirmó que esta institución del norte del país está preparada para asumir y liderar nuevos retos que permitan la mejora constante en la gestión de los procesos judiciales.

La presidenta del Poder Judicial resaltó la importancia de estas innovaciones para la justicia familiar. Fuente: Difusión.

Por otro lado, dio a conocer que, desde su implementación -el pasado 16 de marzo del presente año- se han registrado 50 demandas de la subespecialidad familia-civil mediante el Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica, lo que denota su eficacia y su practicidad para los litigantes.

Además, mencionó que estas nuevas herramientas no solo favorecen a una mayor celeridad en la resolución de los casos, sino que también fortalecen la comunicación directa entre jueces, abogados y partes involucradas, promoviendo una justicia más cercana, eficiente, ágil y humana.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, Elvia Barrios Alvarado, destacó que esta implementación marca un antes y un después en la vida de miles de familias, y representa una transformación profunda en la manera en que el Estado responde a los conflictos más sensibles de la sociedad, especialmente aquellos que involucran a niños, niñas y adolescentes.

“Más que una innovación digital es un acto de justicia humana. Estamos acercando nuestro servicio a las personas como nunca antes, demostrando que la justicia no es un privilegio, sino un derecho efectivo que debe ser atendido con responsabilidad, compromiso y empatía, recordando que detrás de cada proceso hay una historia familiar que nos necesita para seguir evolucionando de manera positiva”, enfatizó la doctora Elvia Barrios.

En su discurso de inauguración, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, saludó la iniciativa de la Corte de La Libertad para sumarse a la transformación de la justicia, a fin de ofrecer respuestas oportunas a la ciudadanía, sobre todo en áreas tan álgidas donde se visualizan las necesidades de las familias de nuestro país.

Estas herramientas digitales buscan ofrecer un servicio más ágil, seguro y accesible a los usuarios. Fuente: Difusión.

Asimismo, felicitó a la doctora Cecilia León por su liderazgo nato y su disposición para asumir retos importantes que encaminan al Poder Judicial hacia la modernización del servicio en beneficio de los usuarios.

Posteriormente, la titular Cecilia León Velásquez, y el juez decano del CISAJ. El Porvenir Alberto Ramiro Cruzado Aliaga develaron la placa recordatoria de implementación de estas importantes herramientas tecnológicas que contribuirán a una atención más eficaz y eficiente.

Cabe indicar que el EJE y la MPE han sido exitosamente implementadas en los juzgados y salas superiores que tramitan procesos de la subespecialidad familia-civil de las sedes de Natasha Alta, Centro Histórico, CISAJ-El Porvenir, La Esperanza, Virú, Santiago de Chuco, Huamachuco, Tayabamba, San Pedro de Lloc, Otuzco, Julcán, Cascas, Chepén y Ascope.