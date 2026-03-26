Confirman condena efectiva para mototaxista reincidente en conducir en estado de ebriedad

La apelación del mototaxista fue declarada infundada, por lo que cumple su condena en el penal. Fuente: Difusión.

La apelación del mototaxista fue declarada infundada, por lo que cumple su condena en el penal. Fuente: Difusión.

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa confirmó la condena impuesta a un mototaxista que ya contaba con dos sentencias previas por conducir su vehículo en estado de ebriedad. Su apelación contra la pena efectiva de un año, ocho meses y 16 días de prisión, por el mismo delito, fue declarada infundada.

Geremías Vargas Romero (37), fue hallado culpable de manejar ebrio su mototaxi la tarde del 6 de agosto de 2025. Se desplazaba por la intersección de los jirones Bolognesi y Manco Cápac en Coishco, cuando fue intervenido por efectivos policiales que se percataron del aliento alcohólico que tenía. El dosaje etílico que le practicaron demostró que tenía 1.24 g/l de alcohol por litro de sangre.

En las dos condenas anteriores por el mismo delito, Vargas Romero fue sentenciado a penas de servicio comunitario. Ante la reincidencia, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia del Santa le impuso un año, ocho meses y 16 días de cárcel efectiva, los cuales ya se encuentra cumpliendo en el penal de Cambio Puente.

No conforme con la sentencia, el mototaxista decidió apelar el fallo. Los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones decidieron confirmar la condena en todos sus extremos.