HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Análisis del debate presidencial día 3 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Judicialidad

Confirman condena efectiva para mototaxista reincidente en conducir en estado de ebriedad

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa ratificó la condena de un mototaxista por conducir ebrio, quien ya contaba con dos sentencias previas.

La apelación del mototaxista fue declarada infundada, por lo que cumple su condena en el penal. Fuente: Difusión.
La apelación del mototaxista fue declarada infundada, por lo que cumple su condena en el penal. Fuente: Difusión.

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa confirmó la condena impuesta a un mototaxista que ya contaba con dos sentencias previas por conducir su vehículo en estado de ebriedad. Su apelación contra la pena efectiva de un año, ocho meses y 16 días de prisión, por el mismo delito, fue declarada infundada.

Geremías Vargas Romero (37), fue hallado culpable de manejar ebrio su mototaxi la tarde del 6 de agosto de 2025. Se desplazaba por la intersección de los jirones Bolognesi y Manco Cápac en Coishco, cuando fue intervenido por efectivos policiales que se percataron del aliento alcohólico que tenía. El dosaje etílico que le practicaron demostró que tenía 1.24 g/l de alcohol por litro de sangre.

En las dos condenas anteriores por el mismo delito, Vargas Romero fue sentenciado a penas de servicio comunitario. Ante la reincidencia, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia del Santa le impuso un año, ocho meses y 16 días de cárcel efectiva, los cuales ya se encuentra cumpliendo en el penal de Cambio Puente.

No conforme con la sentencia, el mototaxista decidió apelar el fallo. Los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones decidieron confirmar la condena en todos sus extremos.

Notas relacionadas
Cinco años de prisión para sujeto que realizó tocamientos indebidos a menor de edad

Cinco años de prisión para sujeto que realizó tocamientos indebidos a menor de edad

LEER MÁS
Módulo de Atención de la Corte del Santa rompe récords de atención y se consolida como servicio clave para la ciudadanía

Módulo de Atención de la Corte del Santa rompe récords de atención y se consolida como servicio clave para la ciudadanía

LEER MÁS
Más de 150 trabajadores de la Corte del Santa acceden a campaña integral de salud preventiva

Más de 150 trabajadores de la Corte del Santa acceden a campaña integral de salud preventiva

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Sullana recibió reconocimiento por implementación del Modelo de Integridad

Corte de Sullana recibió reconocimiento por implementación del Modelo de Integridad

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bolivia vs Surinam HOY: alineaciones, pronósticos, horario y dónde ver el partido del repechaje al Mundial 2026

Confirman condena efectiva para mototaxista reincidente en conducir en estado de ebriedad

5 carreras peruanas en el top 100 mundial del ranking QS World University Rankings 2026: Estomatología y Derecho entre las más destacadas

Judicialidad

Prisión preventiva para investigado por extorsión agravada a dueños de taller de mecánica

Juzgado de Familia de Paita realizó taller para mujeres de Colán

19 víctimas de violencia recibieron reparaciones civiles de jornada delivery

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ronald Atencio al cierre del debate presidencial: "Corrupción se escribe con K de la señora Keiko Fujimori"

Ronald Atencio: "Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales del país"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025