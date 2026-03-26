Corte del Santa fortalece coordinación interinstitucional para atención de víctimas de violencia familiar

Con el objetivo de optimizar la atención a las víctimas de violencia familiar, juezas de los Juzgados de Violencia Familiar de la Corte del Santa realizaron una visita de trabajo a la Comisaría PNP Alto Perú, en el distrito de Chimbote.

La diligencia se llevó a cabo el último martes 24 de marzo y contó con la participación de las magistradas Ana Príncipe Leal, Pamela Tello Casana y Duany Carrasco Guevara, quienes sostuvieron una reunión de coordinación con representantes del Centro de Emergencia Mujer liderados por su coordinadora, Luz Briceño Machado, abogados y psicólogas de dicho establecimiento.

Durante el encuentro se precisaron los alcances de la intervención del CEM en los procesos judiciales, conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley N.º 30364, así como en otras normas conexas. Esta articulación interinstitucional permitirá brindar una atención más oportuna, eficiente y célere a las personas afectadas por violencia familiar, reafirmando el compromiso del Poder Judicial de garantizar la protección de los derechos de las víctimas.