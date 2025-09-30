HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Grupo La República es designado diario Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para el periodo 2025-2026

Diario La República es el nuevo diario Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad desde el 1ero de octubre 2025


Diario La República será el diario judicial en el periodo 2025-2026.
Diario La República será el diario judicial en el periodo 2025-2026.

El Poder Judicial del Perú designó al diario La República, como el diario Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para el periodo 2025-2026, tras el proceso público de selección realizado el 29 de septiembre de 2025 en una Sesión de Sala Plena en la ciudad de Trujillo.

El acto se llevó a cabo desde las 15:20 horas hasta las 18:20 en el auditorio de la sede de Natasha Alta, con la presencia de la comisión distrital de selección integrada por los magistrados Manuel Rodolfo Sosaya López (presidente), Félix Enrique Ramírez Sánchez y Hubert Edison Asencio Díaz, junto al licenciado Henry David Congora Ortiz y el secretario técnico Jorge Martín Bazán Zapata. La notaria pública Dra. Deysi Flor Vásquez Caspita certificó el procedimiento.

En esta convocatoria participaron tres empresas: Grupo Editorial Panorama S.A.C., Grupo La República Publicaciones S.A. y Empresa Editora Nuevo Norte S.A.C. Tras la apertura y evaluación de sobres, la comisión determinó que solo la propuesta de La República cumplía con los requisitos exigidos en las bases, mientras que las demás fueron descalificadas por no acreditar adecuadamente las ventas netas en el ámbito territorial del distrito judicial de La Libertad ni presentar anexos obligatorios como indica la base.

La propuesta de La República presentó 139 hojas y obtuvo el puntaje máximo en criterios como propuesta económica, precio por ejemplar, cobertura geográfica, difusión complementaria en radio y televisión, modelo de separata especial y servicio de impresión institucional. Con ello, se le otorgó la buena pro, fijándose un precio de S/ 0.00 por palabra publicada y de S/ 2.00 por periódico.

Con esta designación, el Grupo La República Publicaciones S.A. será el encargado de la publicación de los avisos judiciales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad durante el periodo 2025-2026, consolidando su rol como medio de comunicación comprometido con la transparencia y la difusión de información de interés público.

